Silahsız genç Michael Brown'ı öldüren polis aklandı

Amerikan Adalet Bakanlığı, polisin 'mücrim bir niyetle' hareket etmediğini savunurken, polisin Michael Brown'ın vatandaşlık haklarını ihlal ettiğine yönelik herhangi bir kanıtın bulunamadığını ifade etti.



Aljazeera'nin haberine göre, Bakanlık, kanıt bulunamadığı için 'olayın kapandığını' açıkladı. 18 yaşındaki Michael Brown'a altı el ateş edip öldüren Darren Wilson, olaydan sonra ilk kez Amerikan kanalı ABC'ye konuştuğunda, "Vicdanım rahat, görevimi yaptım" demişti.

9 Ağustos'ta Brown'un polis kurşunuyla ölmesi, ülkede siyahlara yönelik ayrımcılık konusunun tekrar gündeme gelmesine ve başta olayın yaşandığı Ferguson olmak üzere çeşitli kentlerde çok sayıda protestoya neden oldu.

Emniyette ırkçı yazışmalar

Polis Darren Wilson'ın silahsız siyah genci öldürme suçundan aklandığı gün ABD'de polislerin Ferguson'da 'sistematik olarak' siyah vatandaşları hedef aldığına dair ciddi bir rapor ortaya çıktı. Beyaz polislerin birbirlerine gönderdikleri epostalarda 'ırkçı' ifadeler dikkat çekti. Bu epostalardan bazıları raporda şu şekilde yer aldı:



Kasım 2008: Bir epostada başkan seçilen Obama'nın görevde uzun kalmayacağı belitiliyor ve "Hangi siyah adam düzenli olarak 4 yıl bir işte çalışabilir ki' ifadeleri kullanılıyor.



Nisan 2011: Bir epostada Obama 'şempanze' olarak resmediliyor.



Mayıs 2011: Bir epostada "New Orleans'tan bir Afro-Amerikan kadın hastanede gebeliğinin sonlandırılmasını kabul etmiş. İki hafta sonra 5 bin dolarlık bir çek almış. Sonra hastaneyi çeki kimin verdiğini sormuş. Cevap: Suçla savaşanlar"