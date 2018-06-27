SİLAHLI VE MASKELİ SOYGUN KAMERADA

* Kılık değiştiren soyguncu polis tarafından yakalandı.

Haber - Kamera : Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHA

Gaziosmanpaşa\'da bir markete giren silahlı ve maskeli soyguncu kasa görevlisini etkisiz hale getirip bir miktar parayı alıp kaçtı. Soygun anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Polis ekiplerince kısa sürede yakalanan soyguncu, \"Ablamın düğünü için soygun yaptım\" dediği öğrenildi.

Olay öğle saatlerinde Kazım Karabekir Mahallesi, 865. sokak üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Maskeli ve silahlı bir kişi marketten içeri girerek kasadaki görevliyi etkisiz hale getirdi. Silahla tehdit ettiği kasa görevlisine kasayı açtıran soyguncu kasada bulunan bir miktar parayı alarak kaçtı. İhbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olay yerine ve çevre sokaklara çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

\"ABLAMIN DÜĞÜNÜ İÇİN YAPTIM\"

Kaçan kişi bir ara sokakta yanında getirdiği giysileri giyerek kılık değiştirdi. Havaya uyarı ateşi Asayiş Büro Amirliği\'ne bağlı ekipler kovalamaca sonucu hırsızı kıskıvrak yakaladı. Polis ekipleri hırsızlık olayına karışan kişinin 20 yaşındaki Serkan K. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan kişi ifadesi alınmak üzere Gaziosmanpaşa Asayiş Büro Amirliği\'ne götürüldü. Serkan K.\'nin daha önce de 2 ayrı markette soygun olayına karıştığı belirlendi. Emniyetteki ifadesinde\" Ablamın düğünü için yaptım \" dediği öğrenildi. Yakalanan kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Soyguncunun benzer yöntemlerle 2 marketteki çalışanları gasp etmesi marketlerin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.



Görüntü Dökümü:

GÜVENLİK KAMERASI

-Markete girişi

-Silahla tehdit edişi

-Paraları poşete koyuşu

-Kaçışı ve polisin havaya ateş edişi

-Önceki 2 gaspa ait güvenlik kamera görüntüleri

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Olay yerinden görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Sokaktan görüntü