Silahlı soyguncular polisle çatışıp kaçtı

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- MERSİN\'in Mut ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun marketinde silah zoruyla soygun yapan Ali K. ile Mustafa Y., Karaman\'da polis ve jandarmayla çatıştı. Konya\'nın Ereğli ilçesinde polisin yola döşediği kapandan da kaçan soyguncular, otomobili terk edip izlerini kaybettirdi. Soyguncular, özel harekât polisi desteğiyle aranıyor.

Karaman\'dan çaldıkları 70 RH 347 plakalı otomobille geçen 1 Aralık Cuma günü, Mersin\'in Mut ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunun marketine gelen Ali K. ile Mustafa Y., ellerindeki tüfeklerle görevlisiyi tehdit edip, kasadaki bin 500 lirayı alarak kaçtı. İhbar üzerine soyguncuları yakalamak için çalışma başlatan polis ve jandarma ekipleri, otomobille Karaman\'a geldikleri bilgisine ulaştı. Takibi sürdüren ekipler, soyguncuların bulunduğu otomobili, Karaman\'da durdurmak istedi. Ali K. ile Mustafa Y., \'dur\' ihtarına ateş açarak karşılık verip, Konya\'nın Ereğli ilçesine yöneldi. Ereğli\'de kovalamaca sürerken, polis yola kapan döşedi. Ancak Ali K. ile Mustafa Y., kapandan da kurtuldu. Polis ekipleri, bunun üzerine soyguncuların otomobilinin lastiklerine ateş açtı. İki soyguncu, lastikleri patlayan otomobili yaklaşık 3 kilometre sonra terk ederek izlerini kaybettirdi.

Ali K. ile Mustafa Y.\'nin Türbe Mahallesi\'ndeki Cumhuriyet Ortaokulu\'nun bahçesinden kaçtıkları anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Soyguncuların okul bahçesine attıkları 2 tüfek gün ağarınca bulundu. Bölgeye gelen özel harekât polisi eşliğinde, Ali K. ile Mustafa Y.\'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.



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