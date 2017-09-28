Silahlı şiddet, yüzde 27 arttı

Her yıl ortalama 4 bin 500 kişi bireysel silahlarla can verdiği Türkiye'de, 'silahlı şiddet' geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 arttı.

Umut Vakfı, 28 Eylül Bireysel Silahsızlanma günü dolayısıyla bireysel silahlı şiddet verilerini açıldı. Buna göre bu yıl 22 Eylül’e kadar kadar ateşli silahlarla işlenen 2525 olayda; 1575 kişi öldü, bir kısmı ağır iki bin 670 kişi de yaralandı. Geçen yıl aynı dönemde bireysel silahlarla toplam 1.990 cinayet işlenmişti. Bu yılın 265 gününde işlenen ve bir önceki yıla göre yüzde 27 artış gösteren bu bireysel silahlı olayların; 1057’sinde tüfek, 90’ında beylik tabancası, 866’sında tabanca, 511’inde çoğunluğu bıçak olmak üzere kesici aletler kullanıldı. Vakfın verilere göre 2017 yılının 22 Eylül tarihine kadar meydana gelen olayların yüzde 79.76’sında ateşli silahlar, yüzde 20.24’ünde kesici aletler kullanıldı. Umut Vakfı’nın açıklamasında “bireysel silahlanmayı durdurabilmek için cezaların ağırlaştırılması gerektiği elzemdir. İlgili komisyonda kadük hale getirilmiş olan ‘Silah Kanun Tasarısı’ yeniden ele alınmalı, silahlanmayı zorlaştıracak düzenlemeler yapılmalıdır” denildi.

Şiddet her yıl artıyor

Şiddet her yıl artıyor Bireysel silahlarla işlenen cinayetlerde her yıl artış yaşandığını dikkat çekilen raporda, “2015 yılının aynı döneminde bireysel silahlarla işlenen suçların yüzde 74’ü ateşli silahlarla işlenirken 2016 yılının aynı döneminde meydana gelen olayların ise yüzde 76.68’inde tabanca, tüfek, kalaşnikof gibi ateşli silahlar, yüzde 23.32’sinde kesici aletler kullanıldı. 2017’yılın 22 Eylül’üne kadar işlenen bireysel suçlarda ateşli silahların kullanımının ise yüzde 79.76’ya yükseldiğini görüyoruz. Yani bir önceki yılla kıyaslandığında bireysel şiddette ateşli silahların kullanımında yüzde 3.08, 2015 ile kıyaslandığında da, 5.76’lık bir artış bulunuyor. Kadın cinayetlerine de yıllara göre baktığımızda yükselişe tanık oluyoruz. Geçen yıl aynı dönemde 34’ü koruma altında 248 kadının cinayete kurban gittiğini görüyoruz. Bu yılın aynı döneminde ise 324 kadın cinayetinde 272 kadın ve aile bireyi öldürüldü, 147 kişi de yaralandı” denildi.

-Türkiye’de en az yüzde 85’i ruhsatsız 25 milyon bireysel silah olduğu tahmin ediliyor.

-Türkiye’de her yıl ortalama 4 bin 500 kişi bireysel silahlarla can veriyor.

-Geçen yıl yılın ilk 265 gününde 34’ü koruma altında 248 kadın cinayete kurban giderken, bu yılın aynı döneminde ise 324 kadın cinayetinde 272 kadın ve aile bireyi öldürüldü, 147 kişi de yaralandı. lVakfın raporunda 17 Mayıs’ta Nurcan Demiröz’ün evinin Mustafa Alper tarafından dinamitle havaya uçurularak öldürülmesi anımsatıldı.