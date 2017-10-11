Silahlı saldırıya uğrayan Milli güreşçi o anları anlattı (2)

Erhan TEKTEN - Hasan YILDIRIM / İSTANBUL,(DHA) 2016 Rio Olimpiyat Oyunları\'nda bronz madalya kazanan milli güreşçi Cenk İldem, yol tartışmasından dolayı silahlı saldırıya uğradı. İki kurşunla bacaklarından yaralanan, o anları anlatan Cenk İldem \"Etrafımı sardılar. Ben milli sporcuyum dedim. Ben olayın sıkıntılı olduğunu anladım biraz. \'Ben de bu mahallenin çocuğuyum\' dedim.5 kişiydiler 4 ünden silah çıktı\" dedi.

\"Filmlerde olur böyle şey\" diyen İldem, \"Arabadan çıkar çıkmaz bize ateş etmeleri. Silah olduğu için ben de bir şey yapamadım. Benim hamle yapmama kalmadan bana sıktılar. En büyük mutluluğum spora hemen dönecek olmam\" diye konuştu.

Dün gece saat 23.50\'de Piyalepaşa Bulvarı Kadınlar Çeşmesi Durağı\'nda meydana gelen olayda Milli Sporcu önündeki aracın sürücüsünden yol vermesini istedi. Araçta bulunan 5 kişi bir anda araçtan inerek İldem\' ve yanında bulunan yeğenine ateş etti. Milli sporcu iki baldırından yaralandı. Saldırganlar olay yerinden araçlarına binerek uzaklaştı. İldem ambuansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. İlk müdahalesi burada yapılan İldem daha sonra Bahçelievler\'deki bir özel hastane kaldırıldı. Ortopedi servisinde tedavisi yapılan İldem\'in baldırlarından kurşunların girip çıktığı belirlenirken, tedavi sonrası İldem servise alındı. İldem hastanede müşahade altında tutuluyor.

OLAYI ANLATTI

Hastanede habercilere açıklama yapan milli sporcu Cenk İldem olayı şu şekilde anlattı:

\"Eve dönerken, Piyalepaşa caddesinde meydana geldi. Tek cadde olduğu için tek geçiş var. \'Yol verin gençler\' dedim. Yolu kapatmışlar. Ondan sonra zaten hazırlardı. \'Vermezsek ne olur\' dediler. O ara etrafımı sardılar. Ben milli sporcuyum dedim. Ben olayın sıkıntılı olduğunu anladım biraz. \'Ben de bu mahallenin çocuğuyum\' dedim. Biraz yumuşatmaya çalıştım. Biz sporcular olarak kavga meraklısı insanlar değiliz. 5 kişilerdi 4\'ünde silah vardı. 3-4 el ateş ettiler. Bir tanesi yeğenimi sıyırdı. 2 tanesi de bana geldi. Giren mermilerin 2\'si de hiçbir şekilde kemiğe atardamara kasa denk gelmemiş. İki kurşun baldırlarımdan girdi çıktı\"

SAĞLIK DURUMU İYİ

Sağlık durumu ile ilgili de konuşan \"Şu anda iyiyim. Ameliyatlık bir durum yok. Spor hayatımla ilgili olarak da 10 güne toparlarsın, dediler. Sadece bir ödem problemi olur onu da aşarız dediler\" diye konuştu.

FİLMLERDE OLUR BÖYLE ŞEYLER

İldem, \"Filmlerde olur böyle şey. Arabadan çıkar çıkmaz bize ateş etmeleri. Silah olduğu için ben de bir şey yapamadım. Benim hamle yapmama kalmadan bana sıktılar. Anlam veremedim. Komiğime gidiyor böyle bir şeyin içinde olmak. En büyük mutluluğum spora hemen dönecek olmam\" dedi.

Polisin kaçan saldırganları arama çalışmaları devam ediyor. Öte yandan da Milli Sporcu Cenk İldem\'in 2 buçuk ay sonra Milli Takım seçmeleri için müsabakaya çıkacağı öğrenildi.

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