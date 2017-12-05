Silahlı saldırıya uğrayan Güzelbahçe Belediye Başkanı konuştu

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de cumartesi akşamı silahlı saldırıya uğrayan Güzelbahçe Belediye Başkanı CHP\'li Mustafa İnce, hastanedeki yatağında saldırı ve sonrasında yaşananları anlattı. Saldırganı çok iyi gördüğünü ve hiç tanımadığını belirten İnce, saldırının siyasi bir itibarsızlaştırma amacıyla yapıldığını düşündüğünü söyledi.

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Sol diz kapağını kurşun sıyıran İnce, tedavi gördüğü Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ndeki odasında soruları yanıtladı. Saldırı anını anlatan İnce, şöyle dedi:

\"Cumartesi akşamı Beşiktaş- Galatasaray maçını izledikten sonra eşimle evimize gittik. Bu sırada eşimin direksiyonda olduğu kendi aracımıza arkadan birisi çarptı. Aracı sağa çektik. Ben de kontrollü olarak indim. Aracın tamponuna baktım. Araçtan indiğim sırada karşımda kimse yoktu. Ama bir beyaz araç görmüştüm. Eğildim, kalktığımda silahını yönetmiş bir kişi gördüm. Bir el ateş etti, ikinci ateşte bacağımda yanmayı hissettim. Eşim koştu \'vuruldun mu?\' diye sordu. Saldırgan bu sırada silahı ona yönlendirdi. Ben de bu anda saldırgana \'Yapma bak, ne hesabın varsa benimle hallet\' dedim. İnsanın eşinin yanında yaptığın yakışıyor mu? Deyince kaçtı.\"

\'SALDIRANGI HİÇ TANIMIYORUM\'

Yanlarında duran başka bir araca saldırganı takip etmesini ve plakayı almasını istediğini de söyleyen Mustafa İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Saldırganı çok iyi gördüm ama hiç tanımıyorum. Bu konuda eşimin haber vermesiyle birçok kişi geldi. Bacağımda et dokuya kurşun girip çıkmış. Çok yakında görevime döneceğim. Bunun yanısıra Güzelbahçe\'de kavgalı olduğum kimse yok. Genellikle yapıcıyım. Zor bir görev üstlendik. 2019 seçimleri ülkenin genel durumu belli. Tansiyon yüksek. Siyasi bir itibarsızlaştırma gibi geliyor bana. Bir insan, eşimin yanında bunu yaptı. Bunu yapan biri de çok akılsız biridir.\"



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