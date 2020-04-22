Silahlı saldırıya uğrayan CHP'li başkan Mümtaz Şenel soruşturmasında gizlilik kararı alındı

Salda Gölü'nü koruma mücadelesinde öne çıkan isimlerden biri olan Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşine yönelik saldırıya ilişkin gözaltına alınanların sayısı 10'a yükseldi. Soruşturmaya ilişkin başsavcılık tarafından gizlilik kararı alındı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayın azmettiricisi olduğu iddia edilen, ‘çocukların cinsel istismarı’, ‘kasten yaralama’, ‘adam öldürmeye tam teşebbüs’, ‘yağma’, ‘uyuşturucu’ ve ‘tehdit’ gibi çok sayıda suç kaydı bulunan E.E. ile G.K., L.A., N.E.E., K.A., M.A., H.H.A., M.S.K. ve A.K. gözaltına alındı.

Yeşilova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bir kişi daha gözaltına alındı. Olayla ilgili 6 kişinin daha yakalanması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.



Yeşilova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmayla ilgili gizlilik kararı verildi. Gözaltındaki 10 kişi Burdur Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde sorgulanıyor. Başsavcılık, olayla ilgili gizlilik kararı aldı.

Öte yandan hastanede tedavileri süren Şenel çiftinden Fatma Şenel’in yarın taburcu olacağı belirtildi.

Ne olmuştu?

Burdur'un Yeşilova ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel, evlerinde uğradıkları silahlı saldırıda yaralanmıştı.