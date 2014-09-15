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Silahlı saldırıya uğrayan Bingür Sönmez: Sarıkamış şehitleri 'bize biraz daha hizmet etsin' dedi

Sarıkamış'ta AKP'li esiki Belediye Başkanı'nın silahlı saldırısına uğrayan kalp cerrahı Bingür Sönmez olayın ardından ilk kez konuştu

15 Eylül 2014 14:21

Sarıkamış’ta eski Belediye Başkanı İlhan Özbilen’in silahlı saldırısı sonucu elinden yaralanan ünlü kalp cerrahı Bingür Sönmez olayın ardından ilk kez konuştu. 25 yıldır Sarıkamış şehitleri için çalışan ve 2003 yılından beri sembolik yürüyüşler düzenleyen Sönmez, silahlı saldırıda hayatını kaybetmemesine ilişkin “O şehitler biraz daha hizmet etsin bize dediler’’ ifadesini kullandı.

Habertürk gazetesinden Balçiçek İlter’e konuşan Bingür Sönmez, 65 km’lik Sarıkamış yürüyüşlerini düzenleme devam edeceğini belirterek “Hakikaten çok korktum çok üzüldüm ama devam edeceğim. Ölebilirdim. O şehitler dediler ki “Biraz daha hizmet etsin bize.’’ O meydana bir süre gidemeyebilirim ama Sarıkamış’a gideceğim. O şehitler o gün bedenleriyle yapamadıklarını bugün ruhlarıyla yapıyorlar. Bugün Sarıkamış ilgi odağı. 100. yıl dolayısıyla bütün altyapısı yenileniyor. 2 bin km’lik müze yapılıyor. Bütün haritalarımı, kalpaklarımı, özel evrakı, tarihi eşyalarımı bağışladım” dedi. 

 

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