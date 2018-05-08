Silahlı saldırıya uğrayan Belediye Başkanı hayatını kaybetti

Niğde merkeze bağlı Yeşilgölcük beldesinin AKP'li Belediye Başkanı Hakkı Şengül, belediyede çalışan mevsimlik işçinin silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna isabet eden 4 kurşunla ağır yaralanan Başkan Şengül kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Saldırgan Serkan T. jandarmaya teslim oldu.

Saldırı saat 18.00 sıralarında belediye binasında meydana geldi. Yeşilgölcük Belediyesi'nde mevsimlik işçi olarak çalıştığı öğrenilen Serkan T., hizmet binasının içinde, Belediye Başkanı Hakkı Şengül'e silahlı saldırıda bulundu.

Vücuduna isabet eden 4 kurşunla ağır yaralanan Başkan Şengül, çağrılan ambulansla Niğde'deki Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Kaçan saldırgan Serkan T. ise daha sonra jandarmaya teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)