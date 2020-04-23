Silahlı saldırıda yaralanan Yeşilova Belediye Başkanı ve eşi taburcu oldu

Kimliği belirsiz kişilerce ateş edilerek yaralanan Burdur'un Yeşilova ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel, tedavi gördükleri hastaneden bugün taburcu oldu. Belediye Başkanı Şenel, hastane çıkışında sedye üzerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Evime gidiyorum. İlgi, destek için herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Ne olmuştu?

Pazartesi günü saat 04.30 sıralarında Belediye Başkanı Mümtaz Şenel'in evine gidip, kapısını çaldı. Bu kişiler, kapıyı açan Başkan Şenel ve eşi Fatma Şenel'in bacaklarına tabancayla ateş açıp kaçtı. Yaralanan Şenel çifti, Yeşilova Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından sevk edildikleri Burdur Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Mümtaz Şenel, sol ayak kaval kemiğinden ameliyat edildi.

Yeşilova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 10 kişi gözaltına alınırken, 6 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Soruşturmaya ilişkin başsavcılık tarafından gizlilik kararı alındı.