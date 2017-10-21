Silahlı saldırıda yaralanan öğretmenin durumu iyi

İhsan YILMAZ/SİLVAN(Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Silvan İlçesi\'nde dün akşam silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) Müdür Yardımcısı İzettin Güven, hayati tehlikeyi atlattı. Saldırı sırasında aynı sitede bulunan emniyet bekçilerinin açtığı ateş sonucu saldırganlardan birinin de yaralandığı belirtilirken, saldırının siyasi amaçlı olup- olmadığı araştırılıyor.

Silvan İlçesi\'nde dün akşam Bahçelievler Mahallesi Diyarbakır Caddesi üzerindeki Bahçelievler Sitesi\'ndeki binaya girdiği sırada asansör önünde silahlı saldırıya uğrayan Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen İzettin Güven, Dicle Üniversitesi Hastanesi\'ndeki tedavisi sürüyor. Doktorlar, Güven\'e isabet eden kurşunların hayati organlara zarar vermediğini belirterek, yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğünü söyledi. Polisin yaptığı araştırma ve inceleme devam ederken, saldırganların 3 kişi olduğu belirtildi.

Güvenlik kameraları ve çevredekilerin verdiği bilgiler ışığında, 2 kişinin gözcülük yaptığı, 3\'üncü kişinin ise binaya girerek silalı saldırıyı gerçekleştirden sonra kaçtıkları kaydedildi. Kaçmaya çalışan 3 kişiden birinin de, aynı sitede oturan 4 emniyet bekçisinin açtığı ateşle yaralandığını tespit eden polis, olayın siyasi olup olmadığı konusunu da araştırıyor.

Güvenlik kamerası ve görgü tanıklarının beyanına göre eşkalleri belirlenen 3 saldırganın yakalanması amacıyla dün akşam başlattığı çalışma devam ediyor. Olayla henüz gözaltına alınan kimse bulunmazken polis yetkilileri, silahlı saldırı olayın siyasi olup olmadığını konusunu da araştırıyor.



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