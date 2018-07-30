Silahlı saldırıda bulunmuştu; mahkemenin serbest bıraktığı adam karısını boğarak öldürdü

Antalya'da 21 yaşındaki Zübeyde D., eşi Tolga D. tarafından boğularak öldürüldü. Saldırgan Tolga D.'nin bir ay önce de eşine av tüfeğiyle ateş ettiği, sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

Tolga D.’nin sosyal paylaşım sitesindeki hesabında da "Gelinlikle kefen aynı renktir. Seçtiğin insan sana bir ömür ya cenneti yaşatır ya cehennemi" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşımda bulunduğu görüldü.

Cinayet, dün akşam saatlerinde işlendi. 3 yaşındaki oğulları bir arkadaşlarında misafir olan Zübeyde ve Tolga D. arasında, tartışma çıktı. Eşini öldüren Tolga D., ardından gidip oğlunu da alarak kaçtı. Zübeyde D.’nin cansız bedenini, eve gelen arkadaşları buldu. İhbarın ardından sağlık ve polis ekipleri çağırıldı.

Olay yerine gelen ekipler, genç kadının boğularak öldürüldüğünü belirledi. Zübeyde D.’nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, cinayet şüphelisi Tolga D. Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

‘Herkesten kıskanıyorum' savunması

Tolga D.’nin polise verdiği ilk ifadesinde, “Ben onu herkesten kıskanıyordum. Defalarca uyarmama rağmen hiç dikkat etmedi. Aramızda tartışma çıkınca boğup, öldürdüm” dediği öğrenildi.