Silahlı saldırıda bir bebek yaralandı!

Sarıyer’de iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü olayda, birisi bebek olmak üzere 4 kişi yaralandı. Olay, dün saat 16.00 surlarında meydana geldi. Sarıyer Merkez’de bulunan Sarıyer Deresi Caddesi üzerinde bir araya gelen ve arkadaş oldukları iddia edilen iki kişi tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu silahın çeken şahıs, Kamer adlı arkadaşını silahla vurup olay yerinden kaçtı. Şahıs kaçarken de silahını ateşlemeye devam etti. Adeta etrafa kurşun yağdıran şahsın silahından çıkan kurşunlar birisi bebek olmak üzere 4 kişinin yaralanmasında neden oldu.

İHA'nın haberine göre, annesinin kucağında olan 2 yaşındaki bebek karın boşluğundan yararlanırken annesi de kolundan yararlandı. Silahlı saldırıya uğrayan Kamer adlı gencin karnından vurulduğu ve Maslak Acıbadem Hastanesi’nde ameliyata alındığı belirtildi.

Olaya dair emniyet yetkililerinden henüz bir açıklama gelmezken olaya karıştıkları iddia edilen 3 kişinin gözaltına alındığı iddia edildi. Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatılırken, saldırının meydana geldiği alanda 11 tane mermi kovanı bulundu.