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BBC Türkçe

Silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren AKP Lice İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Mercan toprağa verildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde dün gece evine gelirken silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren 34 yaşındaki AKP Lice İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Mercan bugün düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

29 Nisan 2018 20:30

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde dün gece evine gelirken silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren 34 yaşındaki AKP Lice İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Mercan bugün düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Mercan dün gece 23.30 civarında evine 10 metre uzaklıkta saldırıya uğramış, kaldırıldığı Lice Devlet Hastanesi'nde başında ve göğrüsndeki yaralardan ötürü kurtarılamamıştı.

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vumali Atilla, Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ile çeşitli kamu kurum müdürleri bugün düzenlenen taziyeye katıldı.

Taziye çıkışında gazetecilere konuşan Vali Güzeloğlu, "Hain bir saldırı sonucu dün gece değerli kardeşimiz şehit edildi. Şuan ilk değerlendirme bir terör saldırısı olduğu yönünde. Yapılan çalışmalarda gerek ilçede, gerekse il merkezinde gözaltılar var, devam edecek" dedi.

AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu saldırının arkasında PKK'nın olduğunu belirterek "Saldırılar, aslında örgütün gerçek yüzünü gösteren neticelerdir. Ama hiçbir zaman demokrasiden, siyasetten, bildiğimiz yoldan hiç kimse şaşmayacak, kimse de bundan korkmadı, kimse de korkmayacak. Bu acizliğin ifadesidir. Artık suikastlar ve buna benzer beklenen şeylerdir" ifadelerini kullandı.

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