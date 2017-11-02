SİLAHLI SALDIRI SONUCU ÖLEN AVUKAT KUDBETTİN KAYA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Özgür EREN - İSTANBUL DHA

Silahlı saldığı sonucu ölen Ergenekon davası sanığı avukat Kudbettin Kaya, Zincirlikuyu Camii\'nde kılınan cenaze namazının ardından sonra son yolculuğuna uğurlandı.

Kudbettin Kaya için Zincirlikuyu Camii\'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da katıldı. Taziyeleri kabul eden Kaya\'nın eşi Hülya Kaya ve kızı, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Kudrettin Kaya ile çocukluk arkadaşı olan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, \"Lise döneminden arkadaşımdı. Üniversitede de aynı yurtta kaldık. Aynı odada kaldık. Talihsiz bir şekilde yaşamını yitirdi. Kendine çok özgüvenli İstanbul\'un orta yerinde onlarca insanın arasında elini kolunu sallayarak bu ölüm meydana geldi. Umarım arkasındaki güçler ortaya çıkartılır ve faili meçhul kalmaz\" dedi.

Kudbettin Kaya\'nın cenazesi öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra defnedilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı\'na götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Cenazeden görüntü

-Aile üyelerinin taziyeleri kabul etmesi

-Helallik alınması

-Cenaze namazının kılınması

-Cenazenin cenaze aracına alınması

-Genel ve detaylar