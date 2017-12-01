Silahlı saldırganlar yakalandı

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da Kadir Önal\'ın (28) pompalı tüfekle sol bacağından vurulmasıyla ilgli 2 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay geçen çarşamba gecesi merkez İlkadım ilçesi 19 Mayıs mahallesinde meydana geldi. Yolda yürüyen Kadir Önal, pompalı tüfekle açılan ateş sonrası sol bacağından yaralandı. Önal, çağrılan ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Önal, buradaki tedavisinin tamamlanmasının ardından da taburcu edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, pompalı tüfekli saldırıyı gerçekleştirdikleri iddia edilen B.Y. (17) ve E.K. (17) dün yakalanarak gözaltına aldı. Polisteki işlemleri tamamlanan iki şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.



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