Silahlı saldırgan hastanede güvenlik görevlisini vurdu!

Sivas'ta 50 yaşındaki Ali D., dün gece Numune Hastanesi'nde karşılaştığı, daha önceden aralarında husumet bulunan özel güvenlik görevlisi Ergün Şakşak'a acil serviste tabanca ile ateş etti. Ali D. yaralanırken, acil serviste büyük panik yaşandı.

Alkollü olduğu belirtilen Ali D., daha önceden aralarından husumet bulunan özel güvenlik görevlisi 33 yaşındaki Ergün Şakşak ile görev yaptığı hastanenin acil servisinde karşılaşınca hastanede dehşet saçtı. Bir süre acil servis önünde tartışan Ali D. ve Şakşak daha sonra kavga etmeye başladı.

Ali D. bu sırada üzerindeki tabancayı çekip ateş açarak Şakşak'ı karnından vurdu. Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, yaralanan Şakşak acil servise kaçarak doktorların odasına sığındı. Bunun üzerine silahla servise girerek yaraladığı güvenlik görevlisini bu kez bacağından vuran Ali D., serviste büyük panik yaşanmasına neden oldu. Silahlı saldırganı gören sağlık çalışanları ve hastalar etrafa kaçışırken, olay anı hastanenin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

İlk müdahalesi acil serviste yapılan güvenlik görevlisi daha sonra ameliyat edilerek yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Polis ekipleri tarafından hastanenin ambulans girişinde gözaltına alınan saldırgan Ali D.'nin 400 promil alkollü olduğu belirlendi.

Sağlık çalışanlarından tepki

Olayın ardından Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (Sağlık-Sen) ile Öz Savunma ve Güvenlik İşçileri Sendikası (Öz-İş) bugün konuyla ilgili basın açıklaması yaparak olaya tepki gösterdi. Numune Hastanesi Acil Servisi önünde gerçekleştirilen basın açıklamasına sağlık çalışanları ile güvenlik görevlileri de destek verdi.