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Dünya

Silahlı saldırgan etkisiz hale getirildi SARAYBOSNA (A.A)

28 Ekim 2011 20:42

-Silahlı saldırgan etkisiz hale getirildi SARAYBOSNA (A.A) - 28.10.2011 - Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna'da ABD'nin Büyükelçiliği'ne ateş eden silahlı saldırganın güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Saraybosna'nın en merkezi yerlerinden Mesa Selimoviç Bulvarı'nda bulunan ABD Büyükelçiliği binasına silahlı saldırganın ateş etmeye başlamasının ardından, güvenlik güçleri çevrede geniş önlemler aldı.  Polis telsizlerinden yapılan anonslarda, silahlı saldırganın güvenlik güçleri tarafından vurularak etkisiz hale getirdiği açıklandı. 

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