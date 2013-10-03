'Silahlı predatörlerin ABD Kongresi'ne takılması, Türkiye'yi Çin'e itti'

Türkiye'nin füze savunma sistemlerinde ABD'yi değil, Çin'i tercih etmesinde, 2012 yılında satın alınmak istenen silahlı predatörlerin 'ABD Kongresi'ne takılması etkili olduğu öne sürüldü.

Yeni Şafak'a göre; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, 2012 yılının Mayıs ayında bizzat ABD'ye giderek 6'sı silahlı olmak üzere 10 adet predatörün alımı için girişimlerde bulunmuştu. ABD'nin Afganistan'da etkili bir biçimde kullandığı bu insansız hava araçlarını terörle mücadele amacıyla almak isteyen Türkiye'nin bu girişimlerinin sonuçsuz kalması savunma sanayi alanında atılacak adımların tekrar gözden geçirilmesine sebep oldu.

Sınır savunması

Türkiye'nin hava savunma sistemlerinin güçlendirmek üzere satın alacağı füze sistemlerinde ABD'nin (PAC-3) sisteminin değilde Çin'in HQ-9 sisteminin tercih edilmesinde geçmişte satın alınacak predatörlerin ABD kongresi engeline takılması etkiledi. Terörle mücadelenin en etkili bir biçimde sürdürüldüğü 2012 yılında, Türkiye, silahlı predatör alımı için ABD'nin kapısını çalmıştı ve olumsuz cevap almıştı.