Silahlı Predator satışına yeşil ışık

T24 - ABD Savunma Bakanı Panetta, Türkiye'ye 2 silahlı, 4 de silahsız Predator satmak için yeşil ışık yaktı.









Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ABD askerinin Irak’tan çekilmesi nedeniyle düzenlenen bayrak töreninin ardından Ankara’ya gelen Panetta’yı ağırladı.



Panetta, önceki gün akşam yoğun güvenlik önlemleri altında Amerikan Hava Kuvvetleri’ne ait uçakla Türkiye’ye geldi. Esenboğa Havaalanı’nda yetkililer tarafından karşılanan Panetta, ilk olarak, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz ile görüştü. Panetta dün de ilk olarak Anıtkabir’i ziyaret ederek temaslarına başladı.



Daha sonra ise Panetta ve beraberindeki heyet Cumhurbaşkanı Gül tarafından kabul edildi. Cumhurbaşkanlığı’nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra, çeşitli bölgesel meseleler ele alındı. Gül, ABD’nin, Türkiye’nin terörle mücadelesine verdiği destek için de teşekkür etti.



Vatan'da yer alan habere göre, Panetta’yla, terörle mücadele, gerilen Türkiye-İsrail ilişkileri, Ermeni soykırım iddiaları, Türkiye’nin talep ettiği silahlı insansız hava araçları Predator’lar(2 silahlı, 4 silahsız), Kürecik’te yıl sonuna kadar aktif hale getirilmesi beklenen radar üssüne ilişkin son detaylar, İran, Afganistan ve Suriye konuları masaya yatırıldı.

Predator'lar geliyor



Bakan Yılmaz’ın, Predatorlarla ilgili konuyu Panetta’yla görüşmesinde tekrar gündeme getirildiği öğrenildi. Konuk bakanın ise bu konuda Kongre onayı gerektiğini hatırlatarak, Türkiye lehine ikna sürecinde olduklarını dile getirdi. Gül’ün Panetta’yla görüşmesinde ise İsrail ile gerilen ilişkiler ve soykırım iddiaları gündeme geldi. Gül’ün İsrail ile ilişkilerde Türkiye’nin tutumunun belli olduğunu ifade ettiği, Panetta’nın ise bu konudaki gerginliğin sürmesinin bölge için de yarar sağlamayacağını dile getirdiği öğrenildi.



