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Dünya

Silahlı kişiler protestoların sürdüğü Minsk'te Yandex ofisini bastı

13 Ağustos 2020 15:00

Devlet Başkanlığı seçimlerinin ardından başlayan protesto gösterilerinin devam ettiği Belarus'un başkenti Minsk'te Rus arama motoru Yandex'e ait ofise silahlı kişilerin girdiği belirtildi.

Sputnik'in aktardığına göre, ilk olarak The Bell adlı haber sitesinin duyurduğu gelişme, Yandex'in basın sözcülüğü tarafından doğrulandı. Basına yansıyan haberlere göre siyah giyimli ve silahlı kişiler, Yandex'in Minsk ofisini bastı. Ofiste birkaç çalışan bulunduğu belirtildi. 

Eli silahlı kişilerin Uber'in Minsk ofisini bastığı da ifade ediliyor.

Belarus'ta muhalefetin seçim sonuçlarını şaibeli olduğunu söylemesinin ardından başlayan protestolar 4 gündür sürüyor. Polis binlerce kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

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