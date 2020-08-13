Silahlı kişiler protestoların sürdüğü Minsk'te Yandex ofisini bastı

Sputnik'in aktardığına göre, ilk olarak The Bell adlı haber sitesinin duyurduğu gelişme, Yandex'in basın sözcülüğü tarafından doğrulandı. Basına yansıyan haberlere göre siyah giyimli ve silahlı kişiler, Yandex'in Minsk ofisini bastı. Ofiste birkaç çalışan bulunduğu belirtildi.

Eli silahlı kişilerin Uber'in Minsk ofisini bastığı da ifade ediliyor.

Belarus'ta muhalefetin seçim sonuçlarını şaibeli olduğunu söylemesinin ardından başlayan protestolar 4 gündür sürüyor. Polis binlerce kişinin gözaltına alındığını duyurdu.