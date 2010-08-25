T24 - Genelkurmay Başkanlığı'na atanan Orgeneral Işık Koşaner, Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevini törenle Orgeneral Erdal Ceylanoğlu'na devretti. Kara kuvvetleri karargâhında düzenlenen devir teslim töreninde konuşan Orgeneral Koşaner ve Orgeneral Ceylanoğlu, terörle mücadele kararlılık mesajları vererek, TSK'nın hassasiyetlerine dikkat çekti.



Koşaner, terörle mücadelenin sadece silahlı güçle yapılmasının yeterli olmayacağını vurgularken, silahlı güç kullanılmadan başarıya ulaşmanın mümkün olmayacağı mesajını verdi.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Millli Savunma Bakanı Vecdi Gönül'ün de katıldığı devir teslim töreninde Koşaner şöyle konuştu:



'Silahlı güç kullanılmadan başarıya ulaşması da mümkün değil'



"Birlik ve beraberliğimizi tehdit eden, insanlarımızın can güvenliğini tehlikeye atan, ve zulmeden, ülkemizin gelişmesi ve kalkınmasını engelleyen, sayısız cinayetler işleyen, yasalarımızı ciğneyerek devletin meşru güvenlik üstünlüğünü hedef alan silahlı insanlar ülkemiz dağlarında bulunduğu sürece bu mücadele, devam edecektir. Bunun bir başka alternatifi de söz konusu değildir. Mücadelenin sadece silahlı güçle yapılmasının yeterli olmayacağı, başka alanlarda da tedbirler alınması gerektiği herkes tarafından kabul edilen bir gerçektir. Ancak mücadelenin silahlı güç kullanılmadan başarıya ulaşması da mümkün değildir. Bazı medya organlarının her olayda, sadece duyumlara dayanarak ve silahlı kuvvetlerimizi hedef alarak yaptığı mesnetsiz suçlamalar ve iftiralar eshefle ve üzüntüyle izlenmektedir. Ne yapılırsa yapılsın bu medya organlarının, kendilerine verilen görevin gereği, suçlama ve iftiralarından vazgeçmeyeceklerini de biliyoruz. Yüce ulusumuzun olayları dikkatle takip ederek mutlaka doğru kanaate varacağına gönülden inanıyoruz."



Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevini, yıllardır yakından tanıdığı ve üstün meziyetlerini gördüğü Orgeneral Erdal Ceylanoğlu'na büyük bir onur ve güven içinde devrettiğini belirten Orgeneral Koşaner, "Kara Kuvvetlerimizin Atatürkçü düşünce sisteminin aydınlık rehberliğinde kendisine tevdi edilen görevleri en iyi şekilde yerine getirme gayretinde olacağı inancıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevimi teslim ediyorum" diyerek sözlerine son verdi. Konuşmasının ardından Orgeneral Koşaner'in Kara Kuvvetleri Komutanlığı forsu gönderden indirildi ve Orgeneral Koşaner, Orgeneral Ceylanoğlu'na Kara Kuvvetleri amblemi taktı. Daha sonra Orgeneral Ceylanoğlu'nun Kara Kuvvetleri Komutanlığı forsu göndere çekildi.







