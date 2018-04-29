'Silahlı' Erdoğan pankartında ilk karar çıktı

İsviçre'nin Bern kentindeki bir gösteride Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı başına silah dayalı şekilde gösteren pankarta ilişkin başlatılan soruşturmada, organizatörlerin suçlanmayacağı açıklandı.

Söz konusu pankartta "Erdoğan'ı kendi silahıyla öldürün" ifadesi yer alıyordu.

26 Mart'taki protesto gösterisi, AKP yetkililerinin Türkiye dışında yaşayan seçmenlere yönelik referandum kampanyası düzenleme taleplerinin tartışma yarattığı dönemde gerçekleşti.

Pankartla ilgili harekete geçen Türk Dışişleri Bakanlığı gösterinin PKK tarafından düzenlendiğini açıklamış ve İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Walter Haffner aracılığıyla yasal işlem yapılması talebini iletmişti.

İsviçreli savcıların, pankartın, ülke yasalarının ihlal edilip edilmediğini araştırdığı açıklanmıştı.

NZZ gazetesinin haberine göre, Bern Emniyet Müdürü Marc Heeb, söz konusu pankartla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, gösteriyi organiz eden kişilerin suçlanmayacağını açıkladı.

Ancak aynı haberde, Bern kenti savcılarının, bireysel bazda, "şiddete teşvik" şüphesi ile soruşturmayı sürdürdüğü belirtildi.

Savcılık ofisinin, şüphelilerin kimliklerinin belirlenip belirlenmediği konusunda bir açıklama yapmadığı bilgisi de haberde yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da İsviçre'deki mitingle ilgili soruşturma başlatmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamasında "Onların sol partileri ve teröristler bir araya gelerek gösteri düzenlediler. İsviçre parlamentosunda kafama silah dayalı halde resmimi astılar" ifadelerini kullanmıştı.