Silahlı cinayetlerin faturası 163 milyar dolar

Cenevreli Small Arms Survey ile birlikte bir araştırma yapan Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, dünyada ateşli silahlarla işlenen cinayetlerin yıllık maliyetinin 163 milyar dolara kadar çıktığını açıkladı. Bu tür cinayetlerde en büyük ekonomik kaybı ABD yaşıyor.



Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve merkezi Cenevre’de bulunan Small Arms Survey (Hafif Silahlar Gözlemi) adlı kuruluşun hazırladığı rapora göre, silahlı suçlarla işlenen cinayetlerde en fazla ekonomik kayba uğrayan ülkelerin başını ABD çekiyor. ABD’de, ekonomik verimlilik yönünden bakıldığında silahlı suçlar yüzünden uğranılan kayıp 44.8 milyar doları buluyor.



490 bin ölüm



Dünyada her yıl en az 490 bin kişinin silahlı suçlara kurban gittiği, bunun ülkelere ekonomik maliyeti ve sosyal yükünün çok büyük olduğuna işaret edilen raporda, silahlı suçlarda ölenlerin sayısının en fazla Kolombiya, El Salvador, Guatemala, Jamaika ve Güney Afrika’da olduğu belirtildi. Her yıl dünyada silahlı suçlarda ölenlerin sayısının savaşlarda ölenlerin sayısından daha çok olduğu, silahla işlenen cinayetler olgusunun ve bunun ekonomik etkilerinin büyük oranda bilinmediği kaydedildi.



90 ülkede araştırma



Uluslararası örgütler ve yerel kurumların verilerine dayanarak, 2004 yılında 90 ülkede yapılan araştırmayla ilgili rapora göre, silahla öldürülen kişilerin ekonomik maliyetinin her yıl 95 ila 163 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Raporda, bu ölümlerin ekonomik maliyetinin tıbbi tedavi, güvenlik maliyeti, yasal işlemler, malzeme kaybı ve kayıp yatırımlar gibi bir dizi maliyetten kaynaklandığı belirtildi.



Small Arms Survey’den Achim Wennmann, geçen yılki verilere göre ise Kuzey Amerika’da silahlı şiddetin ekonomik maliyetinin 46.76 milyar doları bulduğunu, bunun 44.8 milyar dolarlık kısmının ABD’nin ekonomik kaybı olduğunu söyledi. Raporda, ABD’ye göre gayrisafi yurtiçi hasılası çok düşük ve nüfusu çok az olmasına rağmen şiddet oranının çok yüksek olduğu Guatemala’da, silahlı suçun maliyetinin 2005 yılında 2,4 milyar dolar olduğunun tahmin edildiği ifade edildi.



Sermayeye tehdit



UNDP’nin Cenevre bürosu müdürü Cecile Molinier, silahlı şiddetin yoksullukla mücadeleye engel olduğunu, sosyal dokuyu parçaladığını, korku ve güvensizliğe yol açtığını, insan sermayesi ve sosyal sermayeyi yok ettiğini ve kalkınmayı önlediğini belirtti. Rapordaki 90 ülke arasında Brezilya, Kanada, Kolombiya, Etiyopya, Japonya, Meksika, Yeni Zelanda, Nijerya, Rusya ve ABD gibi her kıtadan ülke bulunuyor.