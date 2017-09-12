Silahlı bayram kutlamasına soruşturma

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE\'nin Kurtsuyu Köyü\'nde bayram namazı çıkışı silahlarla havaya ateş açılarak kutlama yapılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Görüntülerden tespit edilerek gözaltına alınan 2 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kurtsuyu Köyü\'nde Kurban Bayramı\'nın 1\'inci günü camide bayram namazını kılan köylülerden bazıları, çıkışta tabancalarını çıkarıp havaya art arda ateş ederek kutlama yaptı. Silahlı kutlama sırasında bir kişi cep telefonu ile çektiği görüntüyü sosyal medya hesabında paylaştı. Silahlı bayram katlaması geleneğinin basında yer almasının ardından Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı \'Genel güvenliği tehlikeye sokma\' suçundan soruşturma başlattı. Jandarma görüntüden tespit edilen 2 kişiyi gözaltına aldı. 2 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakılırken tabancalarına el konuldu.

İl Jandarma Komutanlığı\'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, \"Bu şekilde bayram karşılama, milli maç gibi faaliyetler sonrası ateş etme olayları sonrasında yaşanan ve yaşanabilecek üzücü olaylara sebebiyet vermemek, sonrasında hem adli hem de vicdani olumsuz bir durumla karşılaşmamak için vatandaşlarımızın bu hususta daha duyarlı ve hassas davranmaları önem arz etmektedir\" denildi.



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