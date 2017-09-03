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Silahlı bayram kutlaması kamerada

Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'nin Kurtsuyu Köyü'nde bayram namazı ardından cami önünde silahla bayram kutlaması yapıldı

03 Eylül 2017 19:38

Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE, (DHA)- DÜZCE\'nin Kurtsuyu Köyü\'nde bayram namazı ardından cami önünde silahla bayram kutlaması yapıldı. Tabancalar art arda ateşlenirken çekilen görüntü sosyal medyada paylaşıldı.
Kurtsuyu Köyü\'nde bayram sabahı silahla bayram kutlaması geleneği sürdü. Bayramın ilk günü bayram namazından çıkan köylülerden bazıları, cami önünde tabancalarını çıkarıp havaya ateş açtı. Silahların art arda ateşlenmesi bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntüde silahla bayram kutlaması yapanları kaydeden kişinin de daha sonra silahını çıkarıp havaya ateş ettiği görüldü. Görüntü sosyal medyada paylaşıldı.


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