-Silahlarını muhaliflere teslim ettiler ANKARA (A.A) - 22.08.2011 - Libya'nın başkenti Trablus'taki Muammer Kaddafi'ye bağlı birliklerin silahlarını muhaliflere teslim ettiği bildirildi. El Cezire televizyonu, başkentteki Muammer Kaddafi'ye bağlı askeri birliklerin tüm silahlarını muhalif gruplara teslim ettiğini duyurdu. Televizyon kanalı, Muammer Kadafi'nin oğlu Muhammed Kaddafi'nin evi çevresinde silah seslerinin geldiğini belirtti. El Cezire televizyonundan alınan bilgiye göre, Libya'da muhalifler başkent Trablus'daki Devlet Radyo binasının kontrolünü ele geçirdi. Muhaliflerin, Muammer Kaddafi'nin sığındığı Bab El Aziziye dışında bütün Trablus'a hakim olduklarını ilan etmelerinin ardından Sky televizyonu, Trablus merkezindeki Yeşil Meydan'da bayraklarını dalgalandıran ve havaya ateş açarak kutlama yapan muhaliflerin görüntülerini yayınladı. Yeşil Meydan, muhaliflerin Trablus'u ele geçirmelerinden önce Muammer Kaddafi'yi destekleyen kitlelerin gösterilerine ev sahipliği yapıyordu.