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Silahların susması ile 'kalekol'ların yapımı hızlandı

Doğu ve Güneydoğu'da sınır boyuna kurulan yüksek güvenlikli 'kalekol'ların yapımı çözüm süreci ile hız kazandı

21 Nisan 2013 14:37

Çözüm süreci ilerlerken, Türkiye- Irak sınır hattındaki dağların hakim noktalarında 'Kalekol' adı verilen yüksek güvenlikli karakol ve üst bölgelerinin yapımı daha da hızlandı.

Doğu ve Güneydoğu'da sınır boyuna kurulan yüksek güvenlikli 'kalekol'ların yapımı, PKK'nın çözüm süreci kapsamında 23 Mart'tan itibaren eylemsizlik ilan etmesi ve silahların susması ile hız kazandı. TOKİ tarafından yapılacak olan 402 kalekol'dan 149'u tamamlanıp faaliyete girerken, diğerlerinin yapım çalışmalarına ise hızlı bir şekilde devam ediliyor.

Türkiye- Irak sınır hattının sıfır noktasında yüksekliği 2 bin metreyi varan dağların zirvesinde yapılan kalekollar için iş makineleri zirveye çıkartılıp çalışmalar sürürken, bu yıl sonbahara kadar çoğunun bitirilip askere teslim edileceği kaydedildi. Bölgede terörle mücadele ve kaçakçılığın önlenmesi için dağların zirvelerine kurulan kalekollarda kullanılan yüksek teknoloji ürünü cihazlar ile sınırın güvenliğinin daha fazla kontrol altına alınacağı belirtildi.

 

'Süreçle ilgisi yok'

 

Yetkililer, kalekol yapımlarının hızlı bir şekilde sürdüğünü, silahların susması ile çalışmaların daha da hızlandığını belirterek şöyle dedi:

"Daha önce bu inşaatları yapan firmalar, PKK tarafından tehdit edilip iş yapmaları engelleniyordu. Yollara patlayıcı yerleştirilerek bu inşaatlar engelleniyordu. Şimdi silahların susması ile çalışmalar hızlandı. Daha önce kümes gibi yerlerde kalan ve büyük saldırılar karşısında savunmasız kalan askerler, artık yeni modern ve güvenlikli kalekollar ile daha güvenli ve etkili bir şekilde görev yapacak. Kalekol yapımlarının süreç ile ilgisi yok, daha önce yapılması planlanan ve barış ve huzur sağlandıktan sonra bile sınır güvenliğini, kaçakçılığı önlemi gibi asayiş konularında görev yapacak yerlerdir."

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