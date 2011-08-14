-Silahların gölgesinde Ramazan KABİL (A.A) - 14.08.2011 - Afganistan'da çatışma ortamı nedeniyle halkın sürekli tedirgin yaşadığı başkent Kabil'de, derme çatma çadır kamplarda barınan binlerce kişi, Ramazan ayını zor ve sağlıksız koşullarda geçiriyor. NATO ve diğer uluslararası kuruluşların merkezlerinin bulunduğu Kabil'de neredeyse tüm caddelerde oluşturulan, Afgan polis ve askerlerinin kontrolünü yaptığı noktalarda araç geçişlerinde sıkı bir denetim uygulanıyor. Özellikle oteller, bankalar ve alışveriş merkezlerinin aldıkları güvenlik önlemleri, artık Afgan halkı tarafından yadırganmasa da, Kabil'e yurt dışından gelen yabancıları şaşırtıyor. Herhangi bir otele yerleşmek isteyen yabancı, öncelikle otel önünde bulunan Afgan polisine otelde kalmak istediğini belirtiyor. Otele girişine izin verilen kişi, ikinci bir güvenlik kontrolü ile üst aramasından geçiriliyor. Bu noktadan sonra kurşun geçirmez camdan yapılmış olan kilitli en az üç kapıyı kontrollü bir şekilde geçebilen kişi, ancak otel resepsiyonuna ulaşabiliyor. Afgan halkı ise yıllardan beri bu tür sıkı önlemlere alıştığı için günlük hayatına devam ettirmeye çalışıyor. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte yardım kuruluşlarının sağladığı gıda ile oruç tutan halk, ibadetini yerine getirebilmenin sevincini yaşıyor. Afganistan'daki yardıma muhtaç bin aileye verilmek üzere gıda paketi hazırlayan Kimse Yok Mu Derneği, ilk dağıtımı kent merkezindeki bir kampta 120 aileye yaptı. Kabil'de 5 ay aradan sonra yağan yağmurun etkisiyle tamamen çamurla kaplanan kampta yaşayan aileler, gıda paketlerini alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. -Bin aileye gıda yardımı- Dernek olarak 55 ülkede gıda kumanyası dağıttıklarını belirten Kimse Yok Mu Derneği Projeler Koordinatörü Emin Çalhanoğlu, Afganistan'ın yıllardır savaş yaşayan bir ülke olarak zor durumda olduğunu söyledi. İnsanların adeta açlığın ve sefaletin içerisinde yaşadığını ifade eden Çalhanoğlu, şöyle devam etti: ''Afganistan yıllardır çeşitli güçlerle, daha sonra ise kendisiyle savaşan bir ülke. Tabii burada en çok etkilenen kadınlar ve çocuklar oluyor. Çünkü erkeklerin bir kısmı ya ölüyor ya da savaşa gidiyor. Böyle olunca haliyle şehirlerde kamplar oluşturuluyor. Bugün yardım dağıtımı yaptığımız kamp, ciddi manada insanların ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Yaşadıkları ortamda hijyen adına hiçbir şey yok. Zaten başkent Kabil'de altyapı olmadığı için hastalıklar baş gösteriyor.'' Kentte tehlikenin nereden geleceğinin belli olmadığı için sürekli bir tedirginlik olduğuna dikkati çeken Çalhanoğlu, ''Afganistan sokaklarında sürekli bir kontrol noktası var ve insanlar tedirginler. Ancak, buna rağmen halkın Ramazan ayını en iyi şekilde yaşamaya çalışması bizleri sevindiriyor'' diye konuştu. Çalhanoğlu, gıda yardımı dağıtımlarının Herat kentinde devam edeceğini sözlerine ekledi.