-Silahların gölgesinde buruk bayram ŞAM (A.A) - 30.08.2011 - Suriye'nin başkenti Şam'daki tarihi Emevi Camisi'ne bayram namazı için fazla kimsenin gelmediği gözlendi. Beş aydan bu yana yönetim karşıtı olayların devam ettiği Suriye'de, başkent Şam'da bulunan ve ülkenin en büyük camisi olan Emevi Camisi'ne bayram namazı için fazla kimse gelmedi. Tarihi Emevi Camisi'nde bayram namazını ülkenin ileri gelen din adamlarından Muhammed Ramazan El Buti kıldırırken, yönetim karşıtı olaylardan dolayı caminin çevresinde sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı dikkati çekti. -Kırgızistan'da bayram coşkusu Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki bayram namazı Başbakanlık binasının önündeki Lenin meydanında kılındı. Bayram namazını müftü Çubak Hacı Calilov kıldırdı. Calilov, namazdan önce açık havada toplanan on binlerce Müslümana vaaz verdi. Müftünün vaazının ardından konuşan Başbakan Almazbek Atambayev, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı. Atambayev, Kırgızistan halkına, tüm zorluklara rağmen birlik ve beraberliğini yitirmediği için teşekkür ederek, ülkedeki halklar arasında barış ve birliğin korunmasını diledi. Başbakan Atambayev daha sonra cemaatle birlikte bayram namazını kıldı. -Berlin Almanya'nın başkenti Berlin'de de Ramazan Bayramı sevinç ve coşkuyla kutlanıyor. Sabahın ilk saatlerinde camilere akın eden Müslümanlar başta Türk Şehitlik Camisi olmak üzere kentteki diğer camileri doldurdu. Türk Şehitlik Camisi'nde yoğunluk nedeniyle caminin içinde yer bulamayan gurbetçi Türkler, bayram namazını cami avlusunda kıldı. Namazdan önce, Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Ali Dere vaaz verdi. Bayram hutbesini Türkçe ve Almanca okuyan cami imamı Mehmet Tekin, bayramda Alman komşularının da ziyaret edilmesini ve onların bayram coşkusuna ortak edilmesini istedi. Bayram namazını bu camide kılan Başkonsolos Mustafa Pulat, namazın ardından Dere ile birlikte vatandaşlarla bayramlaştı. Cami avlusunda bayramlaşan vatandaşlar da daha sonra evlerine gitti. -Bulgaristan Bulgaristan'da başta başkent Sofya olmak üzere Türklerin yaşadığı bölgelerde, bayram namazı dolayısıyla camiler doldu taştı. Sofya'da ibadete açık tek cami olan Banya Başı'nda yüzlerce kişi namazı avluda kıldı. Bulgaristan Başmüftüsü Mustafa Aliş Haci yayımladığı mesajda, Bulgaristan'daki tüm Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutladı. Haci, bayramın dünyada huzur ve barışın sağlanmasına vesile olmasını diledi. Çok sayıda Türkün yaşadığı Kırcaali, Şumnu, Rusçuk, Dobruca, Silistre, Razgrad, Targovişte, Hasköy, Varna ve Burgaz'da da bayram namazına büyük ilgi vardı. Bu bölgelerdeki tüm camiler bayram namazında doldu taştı. Müslüman cemaat, namazdan sonra kucaklaşarak bayramlaştı. Bu arada Bulgaristan Cumhurbaşkanı Georgi Pırvanov ile Başbakan Boyko Borisov birer mesaj yayımlayarak, ülkedeki Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutladı. Pırvanov mesajında, Bulgaristan'daki Müslüman vatandaşların dini vecibelerini özgürce yerine getirmelerinin büyük önem taşıdığını bildirdi. Ramazan Bayramı dolayısıyla Türkiye-Bulgaristan sınırında ise yoğun bir trafik gözleniyor. Akrabalarıyla bayramlaşmak için binlerce kişi Türkiye'den Bulgaristan'a gelirken, Bulgaristan'da eğitim gören binlerce Türk öğrenci de bayramı aileleriyle birlikte geçirmek için Türkiye'ye gidiyor. Ramazan Bayramı dolayısıyla Türklerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerdeki belediyeler çeşitli kültür ve sanat etkinlikleri düzenliyor.