'Silahları kaybettin; 7 milyon doları ver'

'Kayıp silahlar' Batman eski Valisi Salih Şarman'ın peşini bırakmıyor. Olayla ilgili yargılandığı davaların birinden beraat eden diğeri de zaman aşımı nedeniyle düşen Şarman'a bu kez kayıp silahların bedeli olarak 7 milyon dolarlık paranın tahsili davası açıldı



Akşam gazetesinin haberine göre Türkiye'nin gündeminden yıllardır düşmeyen ve Batman eski Valisi Salih Şarman'ın peşini bırakmayan 'kayıp silahlar' yeniden mahkemelik oldu. İçişleri Bakanlığı, eski Başbakan Tansu Çiller döneminde terörle mücadele için ithal edilerek Doğu ve Güneydoğu'da kullanılan silahların parasını, dönemin Batman Valisi Salih Şarman ve yardımcılarından istedi.



Şarman ile eski vali yardımcıları Ahmet Mithat Kuşadalı ve Ahmet Soley hakkında, 'ihtiyati tedbir' talebiyle Ankara 6'ncı Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açtığı davada, 1994-1996 yılları arasında Bulgaristan'dan silah alımında Hazine'nin toplam 3 milyon 131 bin dolar zarara uğratıldığı ileri sürüldü.



Dava dilekçesinde önceki fezlekelerden alıntı yapılarak '... Silahların ithalatının gerekli izinler alınmadan usule aykırı şekilde yapıldığı, harcama belgesi olarak kabul görmeyen proforma fatura ve belgeler kullanıldığı, alındığı ifade edilen silah, mühhimat ve benzeri malzemenin alınmadığı halde bedelinin ödendiği kanaati oluşmuştur...' denildi.



Dilekçede ayrıca, silahların satın alındığı Bulgaristan'ın Kintex Şirketi'nin, silah kaçakçılığı konusunda aracı firma olduğunun bütün ülkeler tarafından bilindiği vurgulandı ve ithalatın bu şirket üzerinden yapılmasının iyi niyetli olmadığı ifade edildi.

14 yıllık faiziyle istendi



İçişleri Bakanlığı'nın Hazine zararından, Salih Şarman ile Vali Yardımcıları Ahmet Mithat Kuşadalı ve Ahmet Soley'in müteselsilen sorumlu oldukları ileri sürülerek, 3 milyon 131 bin dolarlık zararın, ABD dolarına devlet bankalarında uygulanan en yüksek vadeli faiz oranı hesaplanarak tahsil edilmesi, davalıların ve birinci derecede yakınlarının mal varlıklarına 'ihtiyati tedbir' uygulanması istendi. Paranın 14 yıllık yasal faiziyle birlikte yaklaşık 7 milyon Dolar'ı bulduğu belirtildi.



Şarman davanın tebligatının Haziran ayında kendisine ulaşmasının ardından kalp krizi geçirerek uzun süre tedavi gördü. Şarman gönderdiği savumada silahların OHAL Yasası ve mevzuat kapsamında alındığı ve 'zimmet' davasından beraat ettiğini hatırlattı.

