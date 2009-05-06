Silahlar korucuların çıktı

İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Mardin'de yaşanan silahlı saldırıyla ilgili olarak korucuların olayın içinde olmasının üzücü ve önemli bir nokta olduğunu bildirdi.



Atalay, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısından ayrılırken gazetecilerin Mardin'deki silahlı saldırıya ilişkin sorularını yanıtladı.



MKYK toplantısında olayla ilgili bilgi verdiğini anlatan Atalay, "Şu anda 8 kişi tutuklandı, 2 kişinin hala sorgusu sürüyor ama aynı zamanda bilgi alma, geniş çapta değerlendirme, araştırma da devam ediyor. Ben de sabah erken saatte, toplantıya gelmeden önce Mardin Valisi'nden bilgi aldım. Orada şu anda sükunet var" diye konuştu.



Olaya karışan iki tarafında aynı köyde yaşadığını ve kimsenin kimseye zarar vermemesi gerektiğini vurgulayan Atalay, "Bu konuda hassasiyetimiz var, tedbirlerimizi aldık" dedi.



Vahşet derecesinde, açıklanması zor bir olay yaşandığını belirten Atalay, şunları kaydetti:



"Şu anda olay bizce, bizim tarafımızdan aydınlandı. Ben orada çok yönlü dinlemeler yaptım. Aile bireylerini dinledim, Adalet Bakanımızla birlikte istihbaratı dinledik, eldeki bütün bilgileri, geri plan bilgilerini... Bizce olay açıklandı ama tabi yargı süreci devam ediyor, halen 'zanlı' diyoruz. Tutuklandılar ve bundan sonrasını yargı yürütecek."



‘Silahlanma diye nitelemiyorum’



Koruculuk sisteminin tartışmaya açılmasının söz konusu olup olmadığına ilişkin bir soru üzerine Atalay, "Olayın üzücü bir boyutu korucuların olayın içinde olması. Bizim açımızdan önemli bir noktadır. Silahlanma diye nitelemiyorum ama korucuların devrede olması... Hem ölen korucular var hem de zanlılar arasında korucular var ve silahlar da korucu silahları. Bu önemli tabi. Biz o boyutu üzerinde de çok duruyoruz" karşılığını verdi.



Atalay, "Neler yapılabilir?" sorusu üzerine de konuyu değerlendirdiklerini belirterek, Türkiye'nin açık bir toplum olduğunu ve her şeyin konuşulması gerektiğini söyledi.



Saldırının gerekçesinin tam olarak ortaya çıkıp çıkmadığı yönündeki soruyu yanıtlarken de Atalay, şunları kaydetti:



"Gerekçeler bir tane değil. Uzun yılların biriktirdiği çok parça parça olaylar. Biraz daha hızlandıran önemli bir gerekçe var. Dolayısıyla yargı bunların hepsini ayıklayacak. Bizim için önemli olan şu... Tabii dileğimiz suçlar işlenmesin ama bir suç ortadaysa aydınlatmak, failleri bulmak en önemli boyutu. O da gerçekleşmiş oldu. Olay çok açık ama faillerinin bulunması aydınlanması da önemli."



Bir gazetecinin "14 yaşındaki bir çocuğun bile elinde silah olduğu yönünde bilgiler geldiğini" ifade ederek, koruculuk sistemine yönelik eleştirileri hatırlatması üzerine Atalay, "O bilgi bizde yok" dedi.



Atalay, olayın yaşanmasını hızlandıran gelişmenin ne olduğu sorusuna ise "olay biraz daha gelişsin, netleşsin" karşılığını verdi.

