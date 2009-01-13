“Silahlar işgale karşı saklanmış olabilir”

Eski Milli Savunma Bakanı Hikmet Sami Türk, Ergenekon silahları için, “Bunlar işgale karşı saklanmış silahlar olabilir” dedi.



DSP azınlık hükümetinde Milli Savunma Bakanlığı görevinde de bulunmuş eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, Ergenekon soruşturmasında Gölbaşı, Sivas ve Sapanca’da ele geçirilen silahlar için ilginç yorumlarda bulundu. “Bu silahların devletin bilgisi olmadan oralara yerleştirilmiş olamayacağını” söyleyen Türk, “bunların olası bir işgal durumunda direnişte kullanılmak üzere devlet tarafından konulan gizli silahlar olabileceğini” söyledi.



Bu tahmininin Milli Savunma Bakanlığı döneminde edinilmiş bir bilgi olmadığını vurgulayan Türk, “NATO ülkelerinde böyle bir uygulamanın olduğunu biliyorum. Genel olarak böyle bir uygulama var. Temelindeki mantık, ülke istila edilecek olursa istilacı güce karşı direniş hareketinin mühimmat depoları olmak üzere bazı silahların yer altına saklanmasıdır. Burada da böyle düşünülmüş olunabilir” dedi. Türk, bu silahların NATO ülkelerinde kurulan Gladyo örgütleri tarafından saklandığını belirterek, “Sonra bazı ülkelerde bu örgütler amaç dışı kullanıldı. Bizde de o yönü açık. Susurluk vesaire ortada. Ama başlangıçta ülkenin gizli silahları olarak düşünülmüş olabilir. Bu sadece bir ihtimal, somut bir bilgi değil” diye konuştu.



Devlet görmeden yerleştirilemez



Türk, bir kaç kişinin, hatta 5-10 kişinin bu kadar çok silahı yerin altına gömemeyeciğini belirterek, “Burada ciddi bir mühimmat var. Gölbaşı, Ankara’ya 20 kilometre mesafede bir yer. Bu kadar şeyin yer altına saklanması 10 dakikada olabilecek bir şey değil. Devlet makamlarının görmeden bilmeden, onların bilgisi olmadan böyle bir şeyin gerçekleşmesi mümkün değil.”