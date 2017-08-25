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Silahla vurulan atmacaya tedavi

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA(Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kumluca İlçesi'nde, ormanlık alanda ateşli silahla vurulduğu belirlenen atmaca, Kumluca Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi'nde tedaviye alındı

25 Ağustos 2017 13:25

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA(Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Kumluca İlçesi\'nde, ormanlık alanda ateşli silahla vurulduğu belirlenen atmaca, Kumluca Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi\'nde tedaviye alındı.
Kumluca\'da, 54 yaşındaki Feyzullah Çoraman, ormanlık alanda yaralı halde bulduğu atmacayı Kumluca Belediyesi Koruma ve Kontrol Müdürlüğü\'ne teslim etti. Veteriner hekim Sinan Ulusoy tarafından Belediye Rehabilitasyon ve Hayvan Bakım Barınağı\'na götüren atmacanın, ateşli silahla vurulduğu ve kanadının kırıldığı tespit edildi. Müdahalesi yapılan atmacanın bir süre gözetim altında kalacağını belirten veteriner hekim Sina Ulusoy, isabet eden saçmalar nedeniyle kanadının kırıldığını tespit ettiklerini kaydetti. Yarayı temizlediklerini ifade eden Ulusoy, \"Tedavi ettik, sardık. Şimdi belediyemize ait hayvanat bahçesinde özel kafese yerleştirdik. İyileşinceye kadar burada bakımını yapacağız. Tamamen iyileştikten sonra doğaya bırakacağız\" dedi.

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