T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Silahla sahaya giren PAOK Başkanı Savvidis'e 3 yıl men ve 100 bin euro para cezası

Yunanistan'da, takımının AEK ile oynadığı karşılaşmada belinde silahla sahaya giren PAOK Başkanı Ivan Savvidis 3 yıl futboldan men edildi. Ivan Savvidis ayrıca 100 bin euro para cezasına çarptırıldı. Hükmen yenik sayılan ve başka cezalar da alan PAOK ise

29 Nisan 2018 20:30

Yunanistan'da, takımının AEK ile oynadığı karşılaşmada belinde silahla sahaya giren PAOK Başkanı Ivan Savvidis 3 yıl futboldan men edildi.

Ivan Savvidis 100 bin euro para cezasına da çarptırıldı.

PAOK kulübüne de ayrıca 63 bin euro ceza kesildi.

Olaylı maçta PAOK hükmen yenik sayılırken, 3 puan AEK'e verildi.

3 maçı seyircisiz oynayacak PAOK'un önümüzdeki sezon 2 puanı silinecek.

PAOK kulübü ise karara itiraz edeceğini açıkladı.

Gürcistan doğumlu olan ve geçmişte Rusya Parlamentosu'nda da görev yapan Ivan Savvidis, Yunanistan'ın en zengin kişilerinden biri.

Savvidis, 11 Mart'ta oynanan PAOK-AEK maçının 80. dakikasında ofsayt gerekçesiyle verilmeyen gol sonrası belinde silahla sahaya inmiş ve üzerine yürüdüğü hakemi tehdit etmişti.

Karşılaşmanın hakemi maçı tatil etmiş, Yunanistan'da tüm lig maçları askıya alınmıştı.

FIFA Yunanistan'ı gerekirse tüm uluslararası müsabakalardan men edeceğini açıklamış, Yunanistan hükümeti ise lig maçlarının hafta sonu yeniden başlayacağını duyurmuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YunanistanAEKPAOK Başkanı Ivan SavvidisIvan SavvidisHükmenPAOKSavvidisRusya ParlamentosuIvan Savvidis YunanistanMartPAOK-AEK

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24