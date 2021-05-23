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Silahla oynayan 15 yaşındaki çocuk, annesini vurdu

23 Mayıs 2021 11:00

Denizli'de 15 yaşındaki H.N. evdeki silahla oynarken annesi Y.N.’yi yaraladı. Yaralanan anne hastaneye götürülürken, çocuk gözaltına alındı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, ayağından vurulan Y.N. hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri 15 yaşındaki H.N. ile evde konuşarak sakinleştirmeye çalışırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri ise evde ve silahta inceleme yaptı. Olayın ardından H.N., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Öte yandan, hastaneye kaldırılan anne Y.N.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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