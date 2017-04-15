Silahla kahvehane basan 3 DHKP-C'liden 2'si tutuklandı

Okmeydanı'nda bir kahvehanedeki vatandaşları, referandum kapsamında tehdit ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan DHKP/C üyesi 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişiden 2'si tutuklanırken, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, Okmeydanı Mektep Sokak üzerindeki bir kahvehanede referandum çalışması yürüten kişileri maskeli ve silahlı olarak tehdit ettikleri ve DHKP/C'nin propagandasını yaptıkları iddiasıyla 3 kişiyi gözaltına almıştı.