'Silahla çözüm olmaz' mesajı

ABD Başkanı Barack Obama, dün Meclis'te önce TBMM Başkanı Köksal Toptan'la 15 dakikalık bir görüşme yaptı. Ardından CHP lideri Deniz Baykal, MHP lideri Devlet Bahçeli ve DTP lideri Ahmet Türk ile 10'ar dakika bir araya geldi.



CHP lideri Baykal, Obama ile görüşmesinde Atatürk’e değindi. Türkiye’nin Atatürk sayesinde modern, demokratik ve laik bir ülke olduğunu belirten Baykal, bu modernleşmenin 21. Yüzyıl'da da devam etmesi gerektiğini söyledi.



Baykal, ABD Başkanı Barack Obama ile görüşmesinin "çok iyi" geçtiğini belirterek, Türkiye'deki modernleşme ve demokrasi süreci ile yargı bağımsızlığı ve basın özgürlüğüne ilişkin görüşlerini aktardığını açıkladı.



Baykal, ABD Başkanı Obama ile yaptığı görüşmeyi ve Obama'nın TBMM'deki konuşmasını değerlendirdi.



Obama ile görüşmesinin "çok iyi" geçtiğini, bazı konularda düşüncelerini aktarma fırsatı bulduğunu kaydeden Baykal, Türkiye'nin modernleşmesinin, 20. yüzyılın en önemli projelerinden birisi olduğunu anlattığını söyledi.



Baykal, modernleşme ve demokrasinin birbirlerini destekleyen süreçler olduğunu, sürdürülmesi ve güvenceye alınması gerektiğini ifade ettiğini bildirdi.



Modernleşme ve demokrasinin temelinin ve güvencesinin de laiklik olduğunu anlattığını ifade eden Baykal, bu kapsamda ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'un geçtiğimiz günlerde Türkiye ziyaretinde yaptığı açıklamayı memnuniyetle karşıladıklarını söylediğini kaydetti.



CHP lideri Baykal, yargı bağımsızlığı ile basın özgürlüğünün de yaşamsal önemine değindiğini, demokratikleşme ve modernleşme sürecinin devamı için Türkiye'nin AB'ye tam üye olmasının önemini belirttiğini ifade etti.



Baykal, Türkiye'nin AB'ye tam üye olarak alınması yönünde yaptığı çağrı dolayısıyla teşekkür ettiği Obama'nın ise kendisine ABD'ye sık sık gelip gelmediğini sorduğunu söyledi. Baykal da sık gelmediğini ancak düşüncelerini her platformda dile getirdiğini anlattığını belirtti.



Obama'nın kendisini ilgiyle dinlediğini ve demokrasilerde muhalefetin önemine değindiğini, muhalefetten geldiğini söylediğini de bildiren Deniz baykal, Obama'nın, "Muhalefet önemlidir. Muhalefetsiz demokrasi olmaz" dediğini anlattı.



Türk halkını daha iyi tanıması için Obama'ya, Sait Faik Abasıyanık'ın "Haritada Bir Nokta" adlı kitabı ile Ahmet Hamdi Tanpınar'ın "Huzur" adlı romanını hediye ettiğini belirten Baykal, Obama'nın, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmaya ilişkin sorulara da, "Konuşmasında sürpriz yok" karşılığını verdi.



Türk'ten Obama'ya Kürt dosyası



ABD Başkanı Obama, TBMM’de yaptığı kısa görüşmede DTP’ye anlamlı bir mesaj verdi. Obama, “silahla, şiddetle hiçbir sorun çözülmez” dedi.



Ahmet Türk ise, Obama’nın bu sözlerine karşılık ,”Biz de şiddete karşıyız. Ama bölgede 17 bin faili meçhul cinayet var. Ve bu öldürülen kişiler sivil” karşılığını verdi.



Türk ayrıca Obama’ya DTP’nin Kürt sorununda bugüne kadar savunduğu görüşleri içeren bir dosya sundu.



Obama’yla Kürt sorununun çözümü için, tüm kesimlerle masaya oturulması gerektiğini de söyleyen Türk, “Ortadoğu’da barışın olgunlaşması için mutlaka Kürt sorunu da çözülmeli” dedi.

Ahmet Türk, Michelle Obama2ya telkari broş, Obama’ya da yine telkari kol düğmeleri hediye etti.

