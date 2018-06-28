Silahla 8 yerinden vurulan yunus karaya vurdu!

Bodrum Ortakent-Yahşi Mahallesi'nde, dün saat 20:00 sıralarında kıyıya vuran ölü yunus balıkçılar tarafından farkedildi.

Yaklaşık 2 metre uzunluğunda ve 120 kilo ağırlığındaki yunusun kafasına ve vücuduna 8 el ateş edildiği görüldü. Sahilde oltayla avlanan amatör balıkçılar yunusun vurulmasına tepki gösterdi.

Yunusu bulan balıkçılardan Mertel Sertkaya yunusun karnında derin kesik izlerine de rastladığını belirterek, "Sahilde balık avlarken, yunusun karaya yaklaştığını gördük. Arkadaşlarımla denize girerek, yunusu karaya çektik ancak öleli çok olmuş. Bunu yapan, insan olamaz. Bodrum Belediyesi ekiplerine haber verdik" dedi.

İhbarla sahile gelen Bodrum Belediyesi zabıta ekipleri, gerekli incelemeyi yaptıktan sonra yunusu alıp, gömmek üzere götürdü.