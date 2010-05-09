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Dünya

'Silahı getir parayı götür'

Kırgızistan'da geçici hükümet, halkın elindeki ruhsatsız silahları satın almaya karar verdi.

09 Mayıs 2010 03:00

T24 - Kırgızistan'da geçici hükümet, halkın elindeki ruhsatsız silahları satın almaya karar verdi.


Hükümetten yapılan açıklamada, polisin, vatandaşların yasadışı, kaçak ve ruhsatsız olarak elinde bulundurduğu silahları satın almaya karar verdiği bildirildi. Bu kararın yeni hükümet seçilene kadar geçerli olduğu, daha sonra ruhsatsız ve yasadışı silah bulunduran vatandaşların tespit edilmesi halinde yasalarla belirtilmiş cezanın verileceği hatırlatıldı.


Ülkede 6 Nisan'da Talas kentinde muhalif göstericiler ile polis arasında çıkan gerginlikte, göstericiler polisin silahlarına el koymuş, bir karakolu ateşe vermişti.


7 Nisanda da, başkent Bişkek'te muhalif göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışma sırasında, göstericiler çok sayıda silahlara el koymuştu.


Vatandaşlardan ruhsatsız silah, tabanca ve el bombalarını teslim etmelerini isteyen İçişleri Bakanlığı, bugüne kadar silahların sadece yüzde 30'unun teslim edildiğini bildirdi.


Nisan olaylarında İçişleri Bakanlığı hariç, Devlet Koruma Müdürlüğü'nün 207 silahını, gizli servis Milli Devlet Güvenlik Komitesi'nin ise 100 silahını kaybettiği biliniyor.

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