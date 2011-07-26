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SİLAH YÜKLÜ TIRIN ŞOFÖRÜ SERBEST NUSAYBİN (A.A)

26 Temmuz 2011 18:02

-SİLAH YÜKLÜ TIRIN ŞOFÖRÜ SERBEST NUSAYBİN (A.A) - 26.07.2011 - Mardin'in Nusaybin ilçesinde kullandığı tırda yapılan aramada çok sayıda silah ve mühimmatla yakalanan kişi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Mardin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin önceki gün Nusaybin ilçesi yakınlarında durdurdukları tırda yaptıkları aramada 3 uzun namlulu silah, 29 değişik çap ve markada tabanca, 8 bin 780 adet mermi ve 56 şarjör ile ele geçirilen S.S'nin emniyetteki sorgusu tamamlandı.  Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen S.S. daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Mahkeme S.S'ye yurt dışına çıkma yasağı koydu. -BORÇLARI İÇİN SİLAH KAÇAKÇILIĞI YAPMIŞ- S.S'nin avukatı Cafer Aydın, müvekkilinin silahları getirme sebebinin basında yer aldığı gibi herhangi bir örgüt veya Suriye'deki iç çatışmaya göndermek olmadığını söyledi. ''Müvekkilim çevreye olan borçlarını ödemek ve başka bir çıkış yolu olmadığı için böyle bir işe girmiştir'' diyen Aydın, S.S'nin polis ve adliyede de pişmanlığını dile getirdiğini aktardı.

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