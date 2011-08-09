-SİLAH YÜKLÜ TIR SURİYE'DE YAKALANDI BEYRUT (A.A) - 09.08.2011 - Irak'a kaçak olarak götürüldüğü iddia edilen 250 av tüfeğinin bulunduğu bir TIR'ın, Suriyeli yetkililer tarafından yakalandığı bildirildi. Ele geçirilen Lübnan plakalı TIR'da, aracın çeşitli yerlerine saklanmış 250 av silahı ve mühimmat bulunduğu belirtildi. Suriyeli yetkililerin, sınırdaki aramada ele geçirilen silah ve mühimmatın, hükümet karşıtı gösteriler düzenleyen muhalefete verilmek üzere götürüldüğü iddiasının ise silahların sahibi Lübnanlı işadamı Gassan Musa Favvaz tarafından yalanlandığı kaydedildi.