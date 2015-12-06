‘Silah TV’ yayın hayatına başlıyor

Bireysel silahlanma konusunda “dünya lideri” olan ABD’de, televizyon aracılığıyla da silah alışverişi yapmayı mümkün kılan “Gun TV” (Silah TV) adlı yeni kanal, Ocak ayında yayın hayatına başlayacak.

soL Haber Portalı'nın haberine göre, 24 saat yayın yapacak alışveriş kanalı Gun TV, “Social Responsibility Network” (Sosyal Sorumluluk Ağı) adlı bir kuruma ait. Kurum, Gun TV’nin “silah ticareti konusunda eğitim ve bilgi vereceğini” ve “güvenli silah kullanımı” konusunda kamuoyunu aydınlatacağını savundu.

Telefon ve internet aracılığıyla alışveriş yapılabilecek kanalın tanıtıldığı bir internet sayfasında da, “24 saat yayın yapacak bu canlı alışveriş kanalı, geniş bir silah yelpazesini ve silahlarla ilişkili sarf malzemelerini, geleneksel alışveriş kanalı formatıyla evinize getirecek” denildi.

Gun TV kurucularından Valerie Castle ise İngiliz Guardian gazetesine verdiği demeçte, “kanalın sokakta daha fazla silah olmasına neden olacağını düşünmediğini” ifade etti.