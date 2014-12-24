Silah Ticareti Anlaşması yürürlüğe girdi



BM Silah Ticareti Anlaşması (ATT) şimdiye kadar 130 ülke tarafından imzalandı. Ancak ATT, aralarında ABD ve İsrail'in de bulunduğu 70 ülkede henüz onaylanmadı.

ATT, 60 ülkenin yasama organlarınca görüşülerek kabul edildi. Bunlar arasında önde gelen silah ihracatçısı ülkelerden Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalya da bulunuyor. ATT, silah ihracatçısı ülkelerin başını çeken Çin ve Rusya tarafından ise imzalanmadı.

Anlaşma, hafif ateşli silahlardan tank ve roketlere tüm konvansiyonel silahları kapsıyor. ATT'ye taraf ülkeler, yasadışı silah ticaretinin önlenmesi çerçevesinde katılımcı ülkelere uymaları gereken düzenlemeler getiriyor.

Uzmanlar ne diyor?

Alman Güvenlik ve Savunma Sanayii Federal Birliği Başkanı Georg Wilhelm Adamowitsch, konuyla ilgili daha önce yaptığı bir açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Bu anlaşmanın Alman savunma ihracatı politikası üzerinde sonuçları olmayacak çünkü anlaşma standartlarıyla Alman Savaş Silahları Kontrol Yasası ve Dış Ticaret Yasası'nın sıkı hukuki düzenlemelerine denk gelmiyor."

Alman savunma ihracatı politikasının en büyük eleştirmenlerinden biri olan milletvekili Jan van Aken de şu görüşleri dile getirmişti: "Silah ticareti konusunda ilk kez dünya genelinde bir düzenlemeye sahibiz. Ve bir gün biraz daha ileri gidip örneğin belki Almanya'da, Silah Ticareti Anlaşması'nın standartlarının yükseltilmesine çalışabiliriz."