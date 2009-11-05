'Silah tehditi altında müzakere yapıyoruz'

T24 - CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, terör örgütü silahsızlanmadan açılımın başlatılmasının yanlış olduğunu söyleyerek, "Silah tehdidi altında müzakere yürütüyoruz" dedi. Toplumda ayrışmaların başladığını söyleyen Baykal, "Yanlışı görüp çıkmak lazım. Şimdi hükümetin yapması gereken açılımı bırakmak, PKK'yla teması kesmek ve bölgeye sahip çıkmaktır. Bölgede büyük projeler devreye sokulmalıdır" dedi.



CNN TÜRK'te yayınlanan Gündemin Rengi programında CNN TÜRK Haber Müdürü Rıdvan Akar'ın sorularını yanıtlayan Baykal, açılım sürecinin insanları çaresiz bırakıp terör örgütüne yaklaştıracağı yorumunda bulundu.

Deniz Baykal'ın CNN TÜRK'te Rıdvan Akarla yaptığı röportaj şöyle:

Baykal, Kürt açılımı sürecindeki uluslararası bağlantılar ve ABD'nin yönlendirmesi konusunda ise, "Konuyu Türkiye'nin kendi başına ele alıp götürmekte olduğunu söylemek olmaz. Süreç dışarıdan yönlendiriliyor diyemem, elimde kanıt yok, ama uluslararası yönlendirme gayreti var" dedi.



10 Kasım'da Kürt açılımı Meclis'te

"Buna verilecek en güzel isim PKK açılımıdır" diyen Baykal, "PKK ile bu iş kotarılmak isteniyor. 10 Kasım tarihi sabit görünüyor. Böyle özel bir günde böyle bir tartışmanın dayatılması doğrıu değil. Görüşmelerde konuşup konuşmamayı değerlendiriyoruz. Hiçbir içeriği olmayan, genel sözlerden ibaret, yönlendirici amaçlara hizmet eden bir açıklamayla gelirlerse Genel Kurul'da konuşmanın anlamı yok. İçeriğe bakıp karar vereceğiz" dedi.

CHP lideri, "Bunu halktan gizleyerek götürmenin ne anlamı ne de imkanı var. Bu konuda çözüm var, ama konuşmadan yapacağız mantığı doğru değil. Af bile çıkaracaksan bu gizli olamaz. En sonunda Meclis'e gelecek. Bakanlar Kurulu'nda bir karar alırsan Resmi Gazete'de yayımlanacak. Dürüstlük, samimiyet en geçerli politika. Bu konu halktan gizlenemez" diye konuştu.



CHP'nin 1989 raporu ve anadilde eğitim

Baykal, CHP'nin sorunla ilgili olarak 1989 yılında hazırladığı raporun hatırlatılması üzerine, "Anadilde eğitimin kapısı mı açıldı diye soruyorsanız, hayır, açılmıyor o raporla. 'Anadilde eğitim olsun' demek Kürtleri toplumun dışına itmek için planlanmış yöntem; onları bir ulus olmaktan çıkarmaktır. Herkesin anadiline saygı gösteririz ama eğitim dili olarak kullanmasına destek niteliğinde değil o rapor. Raporda anadilde eğitimi desteklemedik" dedi.



CHP neden Güneydoğu'da oy alamıyor?

Baykal, CHP'nin Güneydoğu'daki düşük oy oranı konusunda ise, "Bu CHP ile ilgili olduğu kadar, siyasi kültürle de alakalı. Irk-kimlik ve din ekseni, siyasetin temel malzemeleri yapılıyor. Bu iki eksende siyaset yapmanın yararı olmayacağı görülmeli. Bizim politikamız budur. Mevcut durumu da saygıyla karşılıyoruz" ifadesini kullandı.



Domuz gribi aşısı olacak mı?

Domuz gribine karşı başlatılan aşı kampanyasına da değinen CHP lideri Baykal, "Aşılanmaya karşı toplumda kanaat oluşturulmasına katkı yapmak, kamuoyunu yönlendirmek yanlıştır. Ben buna ortak olmak istemiyorum" dedi ve Rıdvan Akar'ın "Aşı olacak mısınız?" sorusuna "Ben kararımı açıklamak istemiyorum" şeklinde yanıtladı.

"Siyasiler açıklamalarına dikkat etmeli" diyen Baykal, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın aşı açıklamasını eleştirdi; "Aşı olmayacağım diyerek halkı yönlendirmek, sonra da aşılanmadığı için ölenlere seyirci kalmak doğru değildir. Bu tavır yakışmaz. Bireysel kararın aşılanmak ya da aşılanmamak olmalıdır. Aşılanmayacaksan o zaman kaldır aşıyı" dedi.