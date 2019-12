Silah taşıma yaşı 18'e indirildi

T24 - TBMM Silah Alt Komisyonu, silah lobilerinin isteği doğrultusunda silah bulundurma yaşını 18’e indirdi.



Tasarı Meclis’ten geçerse isteyen beş silah ruhsatı alabilecek, bu silahların ikisini de üstünde taşıyabilecek. Ayrıca, silah almak için artık tam teşekküllü hastaneden heyet raporu da gerekmeyecek. Eski sabıkalılara silahlanma izni verilecek. İnternette de silah reklamı yapılabilecek. Hürriyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:



‘Türkiye öfkeli bir toplum, insanların tahammül sınırları giderek daralıyor, en ufak bir tartışmada silahlara davranılıyor’ gibi haberleri sık sık okur, bu tür uyarıları psikiyatrların, psikologların ağzından sık sık duyarız. Ancak, sanki bunlar bir başka ülkede yaşanıyormuş gibi TBMM Silah Alt Komisyonu, silah lobilerinin isteği doğrultusunda silah bulundurma yaşını 18’e indirdi. Sadece bu kadar da değil, isteyen beş silah ruhsatı alabilecek, bu silahların ikisini de üstünde taşıyabilecek. Ayrıca, silah raporu için artık heyet raporu da gerekmiyor. Hatta, eski sabıkalılara silah izni veriliyor.





'Eğer Boşnaklar silahlansaydı Sırplar katliam yapamazdı'



TBMM Silah Alt Komisyonu 4 Ağustos 2009’dan itibaren tasarıyı görüşüyor. Sivil toplum kuruluşlarının karşı çıkmasına rağmen, milletvekillerinin önerisiyle tasarıda inanılmaz değişiklikler yapıldı. Bunlardan en önemlisi, Türkiye’de en yaygın olarak kullanılan pompalı tüfek taşıma yaşının 18’e indirilmesi. 18 yaşındaki bir insanın eline silah vermenin silah satıcıları dışında kime ne yararı olacağına dair ise hiç kimsenin bir fikri yok. Hayır, bir de Silah Üreticileri, Satıcıları ve Sevenleri Derneği (SÜSASD) Başkanı Cuma İçten’in samimi fikirleri mevcut: “İç savaş çıkarsa silah gerekir, Boşnaklar silahlanmış olsaydı Sırplar bu kadar kolay katliam yapabilir miydi?”



Herkes internette şiddetin önüne geçmeye çalışırken, Silah Alt Komisyonu, internette silah reklamına da izin verdi. Bununla da kalmadı, silah ruhsatı almak için şart koşulan heyet raporunu da ortadan kaldırdı. Böylece, silah ruhsatı isteyenlerin “nörolojik”, “psikolojik” ve “fiziki” rahatsızlığı olup olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden almaları gereken altı kişilik heyet raporuna ilişkin hüküm ortadan kaldırıldı. Oysa, Batı’da durum tamamen farklı.





'İngiltere’de bireysel silahlanma kesinlikle yasak'



Söz gelişi, İngiltere’de bireysel silahlanmaya kesinlikle izin yok. Avcı ve atış kulüplerine üye olanların av tüfeği sahibi olmak için ise zorlu bir süreci katetmeleri gerekiyor. Fransa’da sadece savunma amacıyla ateşli silah bulundurma ruhsatı talep edilebiliyor. Ruhsat talep edenin ciddi biçimde tehlikede olması gerekiyor. Yunanistan’da ruhsat isteyenin ruhsal durumunun silah taşımaya uygun olduğuna dair doktor raporu şart. Belçika’da ise atış külübüne üye değilseniz silah almayı aklınızdan bile geçirmeyin. Tabii her üye olana da silah yok. Bütün bunlara rağmen Türkiye’de silah almak, bulundurmak ve taşımak TBMM tarafından teşvik ediliyor.





Gençlik silahçının iştahını kabartıyor



Bireysel silahlanmayla mücadele eden Umut Vakfı Başkanı Nazire Dedeman, Türkiye’nin genç nüfusunun silah sektörünün iştahını kabarttığını belirterek, “Bu kadar genç yaşta tüfekle tanışmak topluma ne gibi yarar sağlayacak çok merak ediyorum. Silah şiddetin en uç noktadaki göstergesi. Şiddet göstergelerini çoğaltıp uzlaşmayı nasıl arttırırsınız bunu benim aklım almıyor” dedi, şöyle konuştu: “Bu tasarı yasallaşırsa, durum çok ama çok kötü olur. Şöyle bir anlayış var; Suçların büyük bölümü ruhsatsız silahlar ile işleniyor. Yani sanki ruhsatlı olursa işlenmeyecek. Kanunlar suçu önlemek üzere yapılmalıdır. Suç işlendikten sonra takibini kolaylaştırmak için değil. Bizim yaptırdığımız araştırmalar planlı olayların sadece yüzde 10 olduğunu gösteriyor. Olayların yüzde 85’i de ruhsatsız silahlar ile işleniyor. Yani anlık öfke ile silaha sarılmak gibi, önce yapıp sonra pişman olmak gibi bir toplumsal hastalığımız var. Bu hastalıkta da ruhsatlı veya ruhsatsız silah fark etmiyor çünkü planlayarak, ruhsatsız silah bularak işlenen suç oranları çok düşük. Ruhsatsız silahların bu kadar çok olmasının da yasalar ile ilgisi var. Öncelikle caydırıcı değil. Sonra kontroller yeterli değil. Ama çözüm ruhsat almayı kolaylaştırmak kesinlikle değil. Bu tasarıyı masum göstermek isteyenler bizim kadar Türkiye’yi ve şiddeti bilmiyorlar. Şiddet besleniyor. Bizde olmaz dediğimiz olaylar gerçekleşmeye başladı. Acaba vurabilir miyiz diye nişan alıp yoldan geçen insanları vuruyorlar! O olayın üzerinden onbeş gün geçmedi ki bu rapor yayınlandı.”



Yılda 4 bin kişi ölüyor



Umut Vakfı’nın 2009 rakamlarına göre, Türkiye’de yılda dört bine yakın kişi ateşli silahlarla ölüyor, 700 kişi de yaralanıyor. - Cinayetlerin yüzde 60’ında ateşli silah kullanılıyor. - Her 10 kişiden birinde ve her üç evden birinde ateşli silah mevcut. - Silaha kolay ulaşılabilir olması cinayet, intihar gibi olayların en önemli nedeni. Evde silah bulunması ev halkından birinin cinayet, intihar, kaza gibi nedenlerle ölmesi riskini yüzde 41 artırıyor. - Tartışma, kıskançlık, namus gibi önceden tasarlanmamış olaylarda silah kullanımı yüzde 90 gibi yüksek bir orana sahip.