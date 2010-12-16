Silah tasarısı rafa kaldırıldı

T24 - Büyük tepki çeken silah tasarısının, Meclis’teki yoğun gündem nedeniyle görüşülmeyeceği belirtildi. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, “Tasarı bu dönem görüşülemeyeceği için kadük hale gelir” dedi.



Kamuoyunda “Teksas” tartışmalarına neden olan ve Hürriyet’in ‘Teksas yasası geliyor’ diye manşetine taşıdığı silah yasa tasarısı rafa kalkıyor. Hürriyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:



Bir yılı aşkın bir süredir TBMM İçişleri Komisyonu’nda bekleyen tasarı, son şeklini vermek üzere oluşturulan alt komisyonun raporunu hazırlamasıyla bir anda raftan indirilmişti. Silah lobisinin etkisine bağlanan bu gelişme tartışmaları da peşinden getirdi. Tasarıya ilişkin ilk tartışma, askerin dışında MİT ve Emniyet’e ağır silah ithal yetkisi taşıyan düzenlemenin komisyon çalışmalarının hemen başında metne eklenmesiyle yaşanmıştı.



Geçtiğimiz hafta TBMM Silah Alt Komisyonu’ndan geçen tasarıda ruhsat ve silah edinmeye ilişkin çok tartışılan değişikliklere imza atılmıştı. Silah edinme yaşı av ve pompalı tüfeklerde 18’e indirilirken, isteyenin 5 silaha sahip olabilmesi ve 2’sini de yanında taşıyabilmesi öngörülmüştü. Tabanca edinme yaşını ise 21 olarak belirleyen tasarının ruhsat almayı kolaylaştıran düzenlemeleri de kamuoyundaki tepkileri tetiklemişti.



İçişleri Komisyonu Başkanı Ziyaettin Akbulut, kamuoyundaki “Teksas’a dönüyoruz” tartışmalarına, tasarının silah edinmeyi kolaylaştırmadığını, aksine özentileri azaltmayı ve silah kullanımını kısıtlamayı amaçladığını belirterek yanıt vermişti. Alt komisyonun CHP’li üyesi Hulusi Güvel ise raporun ayrıntıları konusundaki bilgilendirmesiyle bu konudaki kamuoyu oluşumuna katkı sağlamıştı.



Tartışmalar sürerken Ak Parti yönetiminden dün, gündem yoğunluğu nedeniyle tasarının yeniden rafa kalkacağının mesajı geldi. Ak Parti Grup Başkanvekili Suat Kılıç, “Tasarıyla ilgili henüz alt komisyon raporu hazırlandı. Daha üst komisyonda görüşülmedi. Bu yoğun gündemde görüşülmesi de zor. Çünkü Meclis’in gündemi çok yoğun. Zaten öncelikle görüşeceğimiz konular arasında da yer almıyor. O nedenle tasarının bu dönem yasalaşması mümkün görünmüyor” dedi. Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da, “Tasarı Meclis’ten geçmez, gündem müsait değil. Bu dönem görüşülemeyeceği için de kadük hale gelir. Bir sonraki dönem yenilemek gerekir” dedi. Bu durumda, bireysel silahlanmaya ilişkin yeni düzenlemeler içeren tasarı kadük olacak.





