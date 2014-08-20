Silah sevkiyatı hazırlıkları başladı



Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen Berlin'de yaptığı açıklamada “Prensipte imkanlarımız çerçevesinde silah ve cephane sunmaya hazırız” dedi. Bugün yapılan bakanlar kurulu oturumunun ardından yapılan basın toplantısında Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier de yer aldı. Bölgeye yönelik tehditlerin sürekli arttığını belirten Steinmeier buna kayıtsız kalınamayacağını ifade etti. Steinmeier uluslararası toplumun harekete geçmemesi halinde Ortadoğu'da bölgesel bir yangın tehdidinin baş göstereceğini belirtti. Almanya Dışişleri Bakanı “Böyle bir felakete Avrupa ve Almanya'daki bizler de dolaysız bir biçimde maruz kalırız” diye konuştu.

Federal Meclis konuyla ilgili bilgilendirilecek ancak silah sevkiyatları mecliste oylamaya sunulmayacak. Muhalefet partileri ise bu duruma tepkili. Yeşiller Partisi Meclis Grubu Başkanı Katrin Göring-Eckardt Spiegel Online'a yaptığı açıklamada “Federal hükümet ölümcül silahların sevkiyatını parlamento olmadan karara bağlayamaz” diye konuştu.

Hükümet hafif silahların yanı sıra tanksavar silahları gönderilip gönderilemeyeceğini gözden geçiriyor. Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jens Flosdorff gönderilecek bazı silahların eğitim olmadan kullanılmasının mümkün olmadığını dolayısıyla Irak'a Alman askerî eğitimciler göndermenin de gündeme gelebileceğini söyledi.