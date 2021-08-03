Silah sesleri duyuldu; Pentagon'a giriş çıkışlar kapatıldı

<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<div class="b-article__lead">\n<p>ABD Savunma Bakanlığı (<span class="highlight">Pentagon</span>) binasının, metro istasyonu yakınlarında birden fazla silah sesi duyulması üzerine kapatıldığı bildirildi.</p>\n</div>\n<div class="b-article__text">\n<div class="ria-tweet">\n<p>ABD medyasındaki haberlere göre, <span class="highlight">Pentagon</span>, metro istasyonu yakınlarında ateş açılması sebebiyle kapatıldı.</p>\n<p>Savunma Bakanlığına ait Twitter hesabından da "binanın, ulaşım merkezindeki bir olay nedeniyle kapatıldığı" açıklaması yapıldı ve bölgeden bir süre uzak durulması istendi.</p>\n</div>\n</div>\n</body>\n</html>