Silah sesinin duyulmaması için televizyon açtıktan sonra eşini öldürmüştü; Yargıtay, "Yeterli delil yok" dedi, müebbet hapis cezasını bozdu

Recep İnçke, silah sesinin duyulmaması için televizyonun sesini sonuna kadar açtıktan sonra boşanmak isteyen eşi Nisa Ece İnçke’yi canice öldürmüştü. Yargıtay tartışmalı bir karara imza atarak, mahkemenin ‘tasarlayarak öldürmek’ten verdiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını ‘yeterli delil bulunmadığı’ gerekçesiyle bozdu.

İstanbul 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan ilk yargılamada pişman olduğunu söyleyen Recep İnçke, “Çok sevdiğim eşim vardı, ihanet etti” dedi. Mahkeme heyeti Recep İnçke’yi eşini ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan takdir indirimi uygulamadan ağırlaştırılmış müebbet hapis, ‘ruhsatsız silah bulundurmak’ suçundan 2.5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Kararı bozan Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, İnçke’nin suçu ‘tasarlayarak’ işlediğine ilişkin delil bulunmadığını belirterek ‘eşi kasten öldürme’ suçundan cezalandırılması gerektiğini ifade etti. Duruşma yeniden görüldü.

"Kararda direnin"

Hürriyet'ten Ayşegül Usta'nın haberine göre, Nisa Ece İnçke’nin annesi ve ağabeyi, mahkemenin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararında direnmesini talep etti. Duruşma savcısı, Recep İnçke’nin soruşturmanın başından itibaren süregelen davranışları, kendiliğinden karakola teslim olması, savunmalarında suçunu ikrar etmesi, hiçbir celsede bizzat tahliye talebinde dahi bulunmayışı hususları göz önüne alındığında maktulün sanığa olan sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiği hususu ispatlanamasa dahi bunun aksinin de şüphesiz bir şekilde ispatlanamadığını belirtti. Küçük bir tereddüt halinde dahi şüpheden sanığın yararlanması gerektiğini, bu bağlamda sanığın ikrarına bütün olarak itibar edilmesi ve suçu haksız tahrik altında işlediğinin kabul edilmesinin hakkaniyete uygun olacağı kaydederek İnçke’nin ‘haksız tahrik altında eşini kasten öldürme’ suçundan 18 yıldan 24 yıla hapisle cezalandırılmasına tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.